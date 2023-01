Nuova Citroen C3 Aircross: ecco le novità con la futura generazione

Nuova Citroen C3 Aircross è una delle prossime novità che sono attese per quanto concerne la futura gamma della casa automobilistica francese. Il suo arrivo è previsto per il 2024 dato che l’attuale modello è presente sul mercato dal 2017. Questa auto è considerata molto importante per la futura crescita delle quote di mercato di Citroen in Europa e non solo.

Un render ipotizza l’aspetto della nuova Citroen C3 Aircross: ecco cosa sappiamo sul futuro crossover della casa francese

Nuova Citroen C3 Aircross aumenterà di dimensioni per differenziarsi maggiormente da altri crossover compatti del gruppo Stellantis e si dice che la sua lunghezza possa arrivare a superare quota 4,3 m. La grande novità per questa auto sarà l’utilizzo della nuova piattaforma e-CMP, cosa che si tradurrà in offerte puramente elettriche della C3 Aircross che con l’attuale modello non offriva versioni a zero emissioni. Inoltre in termini di dimensioni della batteria è quasi certo che vedremo l’unità da 50 kWh condivisa con Peugeot e-2008 e Opel Mokka-e anche se su questo c’è ancora in giro qualche parere contrastante.

Saranno ancora disponibili anche varianti con motore a combustione interna. Questi saranno costituiti dalle unità Puretech a benzina a tre cilindri da 1,2 litri viste nei modelli del Gruppo Stellantis. All’interno del C3 Aircross è probabile che vedremo un’evoluzione del design degli interni visto nei modelli attuali. Ci aspettiamo un approccio più morbido e arrotondato rispetto all’i-Cockpit di Peugeot.

Il design della nuova Citroen C3 Aircross probabilmente sarà vicino a quello della nuova C3 che a sua volta dovrebbe essere ispirato alla C3 che da qualche tempo viene venduta in India e Brasile ma anche dalla nuova Fiat Panda. Infatti come nuova C3 e nuova Panda potranno essere considerate auto “sorelle”, lo stesso dovrebbe accadere anche con la nuova C3 Aircross e il futuro crossover di Fiat che secondo alcuni si potrebbe chiamare nuova Multipla e secondo altri nuova Tipo.

A proposito della nuova Citroen C3 Aircross, qui vi mostriamo un nuovo render pubblicato nelle scorse ore dal sito francese L’Automobile Magazine che mostra per sommi capi quello che potrebbe essere l’aspetto di questo veicolo quando finalmente sarà svelato dal marchio francese del gruppo Stellantis. Da qui ai prossimi mesi man mano che ci avvicineremo al suo debutto, che secondo alcuni potrebbe anche avvenire entro fine anno, certamente avremo maggiori notizie e informazioni sulle caratteristiche e sulle novità legate a questo atteso modello su cui il brand di Stellantis non fa mistero di puntare fortissimo per il suo futuro.