Nuova Citroen C3 Aircross: un render la immagina così

Il 2025 dovrebbe essere l’anno giusto per assistere al debutto di un modello particolarmente atteso. Ci riferiamo alla nuova Citroen C3 Aircross, futura generazione del celebre crossover della casa automobilistica francese che dovrebbe rappresentare una delle prossime novità per la sua gamma.

Ecco come viene immaginata la nuova Citroen C3 Aircross, futura generazione del celebre modello

A proposito di questo modello nelle scorse ore registriamo un nuovo render che è stato pubblicato dal famoso designer e artista del web Kleber Silva che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto quando finalmente sarà svelata dalla casa automobilistica di Stellantis.

Appare evidente il fatto che il designer per la realizzazione di questo render relativo alla nuova Citroen C3 Aircross si sia ispirato alla recente concept Citroen Oli che del resto rappresenta una sorta di antipasto di quello che sarà il futuro del marchio. Altri render nei giorni scorsi avevano immaginato le stesse influenze anche su altri modelli di Citroen come ad esempio la nuova C3 che dovrebbe debuttare nel 2024 e avere molto in comune con la C3 Aircross.

A proposito della nuova Citroen C3 Aircross proprio di recente abbiamo visto le prime foto spia dei prototipi camuffati del futuro modello che però al momento non dicono quasi nulla su come cambierà la vettura utilizzando la carrozzeria di una Peugeot e nascondendo così le novità.

Una cosa però la sappiamo e cioè che la vettura aumenterà ancora di dimensioni raggiungendo i 430 cm. Inoltre l’auto avrà di certo almeno una versione completamente elettrica. Vedremo dunque se nel corso dei prossimi mesi arriveranno ulteriori aggiornamenti su quelle che saranno le novità prevista dal marchio di Stellantis per il suo famoso modello.

