Maserati torna in campo al Rolex Monte-Carlo Masters

Dall’8 al 16 aprile si svolgerà il Rolex Monte-Carlo Masters, uno dei più prestigiosi tornei di tennis su scala mondiale. Maserati, per il secondo anno consecutivo, sarà main sponsor e fornirà le auto ufficiali dell’evento. La casa del “tridente”, che più volte si è legata al mondo dorato del cinema, stringe ora la liaison con lo sport delle racchette.

Sulla terra rossa del Principato di Monaco si sfideranno alcuni degli atleti più titolati e illustri del panorama tennistico internazionale. Grandi protagoniste anche le auto del marchio modenese, il cui listino attuale comprende modelli sportivi, eleganti ed iconici. Una qualificata rappresentanza della specie renderà ancora più glamour le atmosfere del Rolex Monte Carlo Masters 2023, che appartiene all’ATP Tour Masters 1000, la categoria più importante dopo i quattro tornei del Grande Slam e le ATP Finals.

Il legame con il Principato di Monaco e con la sublime magia della Costa Azzurra rende tutto più speciale. In questo contesto le vetture Maserati sono nel loro habitat naturale. La casa del “tridente” affianca, ancora una volta, i propri valori di stile, competitività e passione agonistica ad un evento che da oltre un secolo riunisce nella magnifica cornice del Regno dei Grimaldi la quintessenza di tutto ciò che è unico, dalle prestazioni al lusso più raffinato.

Per tutta la durata del torneo gli atleti e gli ospiti si muoveranno a bordo della flotta del “tridente”. Un matrimonio nel segno dello stile, con una disciplina sportiva di cui il marchio italiano condivide i valori dell’eccellenza, della tenacia e della dedizione. Le competizioni appartengono al DNA di Maserati, come la classe e l’eleganza.

Un appuntamento come il Rolex Monte Carlo Masters 2023, che va in scena in una cornice di immenso fascino come quella del Principato di Monaco, sigilla al meglio questi suoi valori fondanti. Il primo rendez-vous europeo della categoria degli ATP Tour Master 1000 animerà gli spalti, come dicevamo, dall’8 al 16 aprile. Sono attesi al confronto i migliori nomi dell’olimpo del tennis, pronti a contendersi uno dei titoli più ambiti della stagione.