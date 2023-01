Maserati Levante: ubriaco si schianta sul semaforo | Video

Un video condiviso su Twitter dalle forze dell’ordine inglesi e poi ripreso su YouTube mostra il “pilota” ubriaco di una Maserati Levante mentre si schianta contro un semaforo di Birminghan (Regno Unito), proprio davanti a un’auto della polizia. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza ed è diventato subito virale. Il filmato è davvero scioccante. Si vede il SUV del “tridente” mentre va a colpire il palo, senza nessun cenno di frenata o di sterzata.

Gli agenti, presenti sul posto con un loro mezzo di servizio, sono entrati immediatamente in azione, prima per verificare che il tizio non si fosse fatto male e poi per misurargli il tasso alcolemico, risultato doppio rispetto al limite massimo consentito dalla legge. Lo stato di ebbrezza dell’autista della Maserati Levante spiega le ragioni del crash, altrimenti incomprensibile. Teatro dei fatti l’incrocio tra Bristol Street e Bristol Road, a Birmingham. Il tizio, che per fortuna non si è fatto troppo male, dovrà rinunciare alla patente per 12 mesi. In più dovrà pagare una multa di 2.190 sterline.

Maserati Levante guidata in modo…allegro

La clip mostra i pericoli della guida sotto l’effetto dell’alcol, che è una delle cause principali di mortalità sulla rete viaria, in tutti i paesi del mondo. Purtroppo molta gente non si rende conto dei rischi connessi all’assunzione di certe bibite, specie quando ci si mette al volante. Le conseguenze, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti. In condizioni diverse, l’incidente di cui vi abbiamo parlato avrebbe potuto produrre una carneficina. Questo deve far riflettere sull’educazione stradale, ma prima ancora su quella alimentare. Come potrete vedere dalle immagini, la Maserati Levante è uscita malconcia dal crash. Ci vorranno un bel po’ di soldi per rimetterla a posto, ma per fortuna le macchine, quasi sempre, si possono riparare.

Una cosa è certa: il primo Sport Utility Vehicle firmato dal “tridente” avrebbe meritato un cliente migliore. Questa vettura è stata sviluppata sulla piattaforma della Ghibli moderna, da cui eredita anche i motori benzina e diesel a 6 cilindri biturbo da 3.0 litri di cilindrata. La gamma si è allargata nel tempo, con l’arrivo di nuovi allestimenti e dei propulsori V8 biturbo di 3.8 litri, installati sulla GTS e sulla Trofeo. Non sappiamo quale sia stata la versione protagonista dell’incidente, ma poco importa. A voi le immagini dell’urto frontale contro il palo del semaforo.