Maserati GranTurismo evolution: il video del “tridente”

La Maserati GranTurismo di nuova generazione sarà proposta anche negli allestimenti Modena, Trofeo e Folgore. Quest’ultima è spinta da un propulsore elettrico, con 762 cavalli di potenza massima. Le altre due custodiscono invece, sotto il cofano anteriore, il motore a benzina Nettuno 3.0 V6 Twin Turbo, da 490 cavalli per la Modena e da 550 cavalli per la Trofeo. Sublime la bellezza della carrozzeria, che è riuscita a modernizzare le sempre attuali e impeccabili linee del modello precedente. Nelle scorse ore, per omaggiare la tradizione gran turismo del marchio, Maserati ha pubblicato un video sul suo canale YouTube ufficiale, dove passa in rassegna 75 anni di modelli appartenenti a questa specie.

Il filmato è breve, ma di grande intensità, specie per chi ha il “tridente” nel cuore. Quando la casa modenese iniziò a produrre delle auto di lusso capaci di raggiungere velocità da corsa, molti pensavano che i manager fossero impazziti. La storia ha dato ragione a chi prese quelle scelte, solo in apparenza ardite. Se sei pronto, indossa le cinture di sicurezza e goditi il meglio di questi decenni di vetture, che hanno portato all’attuale Maserati GranTurismo. Il viaggio parte con la A6, base di questa lunga e preziosa evoluzione verso il presente. Ad aprire il video ci pensa, in particolare, la A6GCS Berlinetta, splendida coupè di Pinin Farina del 1953.

Tale vettura fu eletta icona dei 100 anni della casa emiliana. L’elegante carrozzeria berlinetta montata su questo chassis si rivelò la ricetta giusta per ottenere una delle più belle creazioni della storia dell’automobilismo. Come riferisce il sito ufficiale di Maserati, il modello prese forma in quattro esemplari, tuttora esistenti. Uno di questi è in mostra nella Collezione Umberto Panini. Andarlo a vedere è un dovere per ogni appassionato del marchio, anche perché in quella raccolta si trova in ottima compagnia. Lì ci sono alcune delle vetture più rappresentative del brand, comprese diverse fra quelle proposte nel video celebrativo. Buona visione!