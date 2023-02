Peugeot 408: partite le prime consegne in un importante mercato

La nuova Peugeot 408 è ora disponibile nel Regno Unito, con le prime consegne ai clienti a partire da febbraio. Svelata nel 2022, i prezzi per la nuova 408 partono da 31.050 sterline (34.869 euro).

Il nuovo modello del segmento C fonde lo stile di SUV e fastback ed è l’ultimo ad entrare a far parte della gamma della casa del Leone. Rientra nell’impegno del marchio francese di proporre una gamma elettrificata nel 2023 e un’offerta completamente elettrica entro il 2025.

Peugeot 408 2023 tre quarti posteriore

Peugeot 408: il brand francese avvia le prime consegne nel Regno Unito

La nuova 408 è disponibile con due gruppi propulsori ibridi plug-in, oltre a un’efficiente versione a benzina con motore PureTech. I conducenti britannici possono scegliere tra tre allestimenti: Allure, Allure Premium e GT. Inoltre, i 50 esemplari della First Edition sono già sold out.

Dotati di una batteria da 12,4 kWh, le nuove Peugeot 408 Hybrid sono in grado di raggiungere un’autonomia di 64 km in modalità 100% elettrica e con una singola ricarica. La vettura si distingue per le sue linee decise e il suo profilo seducente. È lunga 4,7 metri, alta 1,5 metri e propone un passo di 2,8 metri. Inoltre, vanta una forma unica che favorisce l’efficienza aerodinamica.

All’interno c’è un nuovo sistema di infotainment

All’interno, la Peugeot 408 dispone dell’ultimo Peugeot i-Cockpit con il nuovo sistema di infotainment i-Connect Advanced. Tutte le varianti sono dotate di serie di un quadro strumenti digitale da 10 pollici mentre la versione GT top di gamma beneficia della tecnologia 3D. È incluso anche uno schermo touch centrale da 10 pollici dotato di Mirror Screen wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

Gli i-toggle virtuali completamente configurabili di Peugeot sono posizionati sotto il display touch centrale per dare accesso immediato alle funzioni utilizzate più di frequente come i comandi del climatizzatore, i contatti telefonici, l’avvio delle applicazioni e molte altre opzioni personalizzate.

Il sistema di infotainment i-Connect Advanced offre la navigazione connessa con aggiornamenti sul traffico in tempo reale e aggiornamenti via OTA mentre il riconoscimento vocale naturale offre un accesso facile e sicuro a tutte le funzioni di infotainment.

Non mancano varie funzioni di sicurezza

La nuova Peugeot 408 beneficia di una serie di caratteristiche di praticità e sicurezza. Di serie, i ha una retrocamera a colori a 180°, dei sensori di parcheggio posteriori e il Peugeot Smart Beam High Beam Assist mentre la sicurezza è migliorata grazie alla frenata di emergenza avanzata e al riconoscimento esteso dei segnali stradali.

Una serie di ulteriori funzioni di sicurezza sono disponibili per i vari allestimenti, tra cui Long Range Blind Spot Detection e Rear Cross Traffic Alert sulla versione Allure Premium e i Peugeot Full Matrix LED Headlights e Lane Position Assist sulla GT.

La Peugeot 408 2023 è disponibile presso le concessionarie Peugeot o tramite la piattaforma Peugeot Buy Online. L’acquisto online consente ai clienti di configurare e ordinare il proprio veicolo interamente online e rende l’acquisto semplice e conveniente.

I clienti possono configurare il proprio veicolo, ottenere una valutazione di permuta, personalizzare il finanziamento e completare l’acquisto, comprese le opzioni di consegna a domicilio, se disponibili, il tutto comodamente da casa.