Peugeot e-408: il SUV mostrato in anteprima negli auguri di buon anno del marchio

Gli auguri di Capodanno di Peugeot hanno avuto un protagonista inaspettato: la nuova Peugeot e-408. La versione completamente elettrica del recente SUV coupé appare accompagnato dal resto della famiglia elettrica del marchio (e-208, e-2008, e-308, e-308 SW, e-Rifter, e-Traveller), indicando che diventerà la prossima aggiunta a la sua offerta a zero emissioni nonostante inizialmente si pensasse che non avrebbe visto la luce fino al 2024.

Un’immagine tratta dagli auguri di buon anno di Peugeot mostra per la prima volta la Peugeot e-408 che debutterà nel 2023

La Peugeot 408 è basata sulla piattaforma EMP2 che possiamo trovare anche nella 308. È un crossover che unisce caratteristiche di berlina , SUV e berlina, avvicinandosi a modelli come la Polestar 2. Misura 4,69 metri di lunghezza, 1,86 m di larghezza e 1,48 metri di altezza. In origine non era previsto che la 408 avesse una versione elettrica. Tuttavia, a fine 2020 si è deciso di cancellare la variante sportiva PSE (Peugeot Sport Engineered) a favore di quella elettrica. Nonostante condivida una piattaforma con l’e-308, la nuova Peugeot e-408 potrebbe avere un propulsore più avanzato rispetto al suo fratello maggiore.

A fronte del motore da 156 CV (115 kW) montato sulla e-308, la nuova Peugeot e-408 vanterà un’unità leggermente più potente da 204 CV (150 kW). La batteria avrà anche una maggiore capacità, passando da 54 kWh a circa 60 kWh. Inoltre, le sue celle saranno di origine ACC (Automotive Cells Company) anziché CATL. In assenza di conferme ufficiali, possiamo aspettarci che superi i 450 km di autonomia WLTP.

Per quanto riguarda la dotazione tecnologica, non dovrebbero esserci troppi cambiamenti rispetto alla versione termica di Peugept 408. Pertanto, la nuova Peugeot e-408 combinerà un cruscotto digitale configurabile e un touch screen da 10 pollici associato a un sistema di infotainment di nuova generazione compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il veicolo della casa del Leone disporrà degli aggiornamenti OTA e di un assistente vocale con riconoscimento del linguaggio naturale.

Il pacco batterie, da parte sua, avrà una capacità di 12,4 kWh e potrà essere caricato di serie a un massimo di 3,7 kW, sebbene sia possibile aggiungere opzionalmente un caricabatterie da 7,4 kW. L’autonomia in entrambi i casi è di 63 km WLTP. Il debutto di questo modello avverrà nel corso del 2023. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori novità su questo atteso modello.