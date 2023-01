Peugeot 408X: ecco la versione cinese della 408

Per fare carriera in Cina, la Peugeot 408 appena arrivata in quel paese deve cambiare nome a causa di un ingombrante omonimo e si chiamerà Peugeot 408X. Peugeot, come la maggior parte delle case automobilistiche in generale, sta adattando le sue gamme per il mercato cinese. Così, nell’estate del 2022 è stata lanciata una Peugeot 408 diversa rispetto a quella che viene venduta in Europa.

In Cina il SUV Coupé 408 avrà un nome diverso rispetto all’Europa e si chiamerà Peugeot 408X

La vettura in questione presenta una silhouette da berlina a tre volumi molto tradizionale, un tipo di auto che è sinonimo di veicolo di lusso in Cina. Questa 408 locale, infatti, è una 308 di seconda generazione alla quale i designer del centro stile Peugeot, con sede a Shanghai, hanno allungato il posteriore. Per aggiornare il suo muso e armonizzarlo con il resto della gamma, sono stati aggiunti una griglia, fari e zanne luminose della Peugeot 308 Mk3. Adesso però la casa del Leone ha deciso di lanciare in Cina la Peugeot 408X.

Infatti dato che la Peugeot 408 cinese è diversa dalla 408 che conosciamo in Europa, quella con la cosiddetta silhouette fastback e gli allestimenti tipo SUV deve imperativamente cambiare nome per fare carriera sul mercato cinese. Il marchio del leone l’ha appena battezzata Peugeot 408X, con la “X” che significa crossover. Ricordiamo che il nome Peugeot 408 Cross fu per un certo periodo preso in considerazione in Europa prima del lancio del modello che alla fine però fu chiamato semplicemente 408. Ciò avrebbe permesso a Peugeot di utilizzare lo stesso nome su scala globale, cosa che invece non avverrà.

A parte questo nuovo cognome, la nuova Peugeot 408X rimane rigorosamente identica alla Peugeot 408 appena arrivata nelle concessionarie da noi. La sua gamma si basa quindi su un motore benzina 1.2 PureTech da 130 CV e due potenti versioni ibride ricaricabili da 180 e 225 CV. Altra particolarità che riguarda la Cina, il SUV Peugeot 5008 7 posti sfoggia già sul mercato cinese il nuovo logo del marchio, cosa che non avviene ancora in Europa.