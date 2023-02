Nuova Peugeot 508: c’è chi la immagina così [Render]

Nuova Peugeot 508 è una delle auto che in futuro faranno parte della gamma della casa automobilistica del Leone come confermato di recente dal numero uno del marchio francese di Stellantis, l’amministratore delegato Linda Jackson. La vettura, che negli ultimi anni ha visto diminuire la sua popolarità e le vendite a causa della crisi che stanno vivendo le berline convenzionali, subirà delle modifiche importanti con la sua nuova generazione.

Un render immagina così la nuova Peugeot 508 che tornerà nelle vesti di berlina elettrica per sfidare Tesla Model 3

Questa dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi anni e le sorprese saranno tante. Innanzi tutto la nuova Peugeot 508 avrà una nuova piattaforma la STLA Large come Alfa Romeo Giulia. Poi l’auto sarà solo elettrica e dunque diventerà una serie rivale di auto del calibro di Tesla Model 3 nel segmento delle auto elettriche al 100 per cento. Inoltre il suo design sarà notevolmente modificato. Si dice che vi possa anche essere un piccolo riposizionamento sul mercato con un lieve aumento delle dimensioni rispetto al modello attuale.

Il design della nuova Peugeot 508 inevitabilmente sarà influenzato dalle ultime novità lanciate sul mercato dalla casa automobilistica del Leone ma soprattutto dal recente concept Peugeot Inception mostrato per la prima volta al CES di Las Vegas 2023 ad inizio anno. Questo prototipo infatti non arriverà mai sul mercato ma rappresenta una sorta di anticipazione di quello che sarà il design delle future auto di Peugeot. Dunque anche la futura 508 subirà inevitabilmente l’influenza di questo concept. Proprio sulla base di ciò il sito inglese Autocar ha pubblicato nelle scorse ore una creazione digitale che immagina la futura generazione della berlina di Peugeot fortemente ispirata nello stile a Peugeot Inception.

Linda Jackson sempre a proposito della nuova Peugeot 508 ha lasciato intendere che pur mantenendo una silhouette da berlina convenzionale potrebbe comunque essere un po’ più alta rispetto al modello attuale seguendo quelli che sono gli ultimi trend in materia che vedono un aumento dell’altezza anche nelle berline per accontentare i clienti che preferiscono auto non troppo basse. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questa attesa auto di Peugeot destinata a far parlare a lungo quando debutterà.