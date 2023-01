Peugeot Inception concept svelato al CES 2023

Peugeot ha svelato il suo Peugeot Inception Concept, annunciando una nuova era per il marchio e incarnando la sua visione per i futuri veicoli elettrici. Caratterizzato da un rivoluzionario design esterno e interno, che comprende il Peugeot i-Cockpit di nuova generazione e l’innovativo sistema di controllo Hypersquare con tecnologia steer-by-wire, il Concept Inception ispirerà i futuri prodotti Peugeot a partire dal 2025, con l’obiettivo di portare la maggior parte dei suoi innovazioni alla produzione.

Al CES debutta Peugeot Inception Concept

Basato sulla piattaforma STLA Large, l’Inception Concept completamente elettrico è alimentato da una batteria da 100 kWh che fornisce un’autonomia di 800 km. Con due motori elettrici, Inception Concept eroga quasi 680 CV e accelera da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Il modello dispone anche della tecnologia 800V, che gli consente di aggiungere 150 km di autonomia in soli cinque minuti ed è in grado di ricaricare a induzione wireless.

La Peugeot Inception Concept introduce un nuovo linguaggio di design più semplice e raffinato per il marchio, che sarà introdotto sui modelli futuri a partire dal 2025. Nella parte anteriore, presenta una nuovissima firma luminosa che incorpora il caratteristico design ad artiglio di Peugeot, che si fonde con la griglia frontale per creare un unico oggetto che ospita anche i sensori. Questa è costituita da un unico pezzo di vetro con al centro il logo, amplificato dall’effetto luminescente 3D.

Una TECH BAR corre orizzontalmente attraverso lo strato della porta. Questo schermo a filo emette diversi messaggi all’esterno dell’auto quando il conducente e i passeggeri si avvicinano. L’intelligenza artificiale di cui è dotata la Peugeot Inception Concept consente di riconoscere il guidatore per impostare le impostazioni di comfort (postura del sedile, temperatura, modalità di guida e preferenze multimediali) desiderate da ciascun occupante. Inoltre, la TECH BAR visualizza anche il livello di carica della batteria e ospita molti sensori e radar, lasciando la carrozzeria completamente liscia.

Il design audace di Inception Concept incorpora 7,25 m2 di vetratura per creare una capsula di vetro per l’abitacolo che si tuffa fino ai piedi del guidatore e del passeggero anteriore. Tutte le vetrature (parabrezza, finestrini laterali e finestrini laterali) sono realizzate con vetri progettati per l’architettura. Adattato al Peugeot Inception Concept, conserva le sue eccezionali qualità termiche e beneficia di un trattamento multi-cromo (trattamento con ossidi metallici), un processo inizialmente utilizzato dalla NASA per le visiere dei caschi degli astronauti.

Completa il design unico della vettura un colore carrozzeria esclusivo, che mette in risalto le forme della carrozzeria e interagisce, come la vetratura, tingendosi in base all’ambiente esterno. La vernice è monostrato, il che significa che viene consumata molta meno energia durante la sua applicazione. All’Inception Concept è stata data la silhouette di una berlina bassa (1,34 m) ed efficiente ed è lunga 5 m.

Si basa sulla piattaforma STLA Large, una delle quattro future piattaforme “BEV-by-design” del Gruppo Stellantis. L’arrivo di questa nuova gamma di piattaforme dal 2023 rivoluzionerà le Peugeot di domani. Creati appositamente per l’elettrificazione, presentano grandi differenze in termini di architettura che hanno permesso ai progettisti di rimodellare completamente l’abitacolo della Peugeot Inception Concept.

Le nuove piattaforme elettriche native “BEV-by-design” introdurranno anche moduli tecnologici alimentati da intelligenza artificiale: STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive. Come la Inception Concept, i futuri modelli Peugeot saranno dotati di intelligenza artificiale STLA Brain e saranno completamente connessi.

La Peugeot Inception Concept 100% elettrica è dotata di tecnologia 800V. La sua batteria da 100kWh gli consente di percorrere 800 km con una singola carica, con un consumo estremamente ridotto di soli 12,5kWh per 100 km. L’Inception Concept è in grado di aggiungere 30 km di autonomia in un minuto, o 150 km in cinque minuti, e può anche essere ricaricato in modalità wireless per induzione.

Due motori elettrici compatti, uno anteriore e l’altro posteriore, fanno di Peugeot Inception Concept un veicolo a trazione integrale. La potenza combinata è vicina a 680 CV (500 kW), consentendole di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi.

Con il suo nuovo sistema di controllo Hypersquare, Peugeot Inception Concept offre un’esperienza di guida agile e un i-Cockpit completamente nuovo e più intuitivo. Ispirato ai videogiochi, il sistema di controllo Hypersquare elimina il volante convenzionale a favore dei comandi elettrici digitali e della tecnologia steer-by-wire.

L’Hypersquare è uno schermo tipo tablet dedicato alla distribuzione delle informazioni di controllo. Sui due pannelli laterali sono visualizzati i pittogrammi delle diverse funzionalità (climatizzazione, volume radio, ADAS ecc.) per facilitare l’accesso al comando prescelto. Quest’ultimo si trova all’interno degli incavi circolari ed è accessibile muovendo solo il pollice, senza staccare le mani dal comando dello sterzo.

L’i-Cockpit di nuova generazione include anche la piattaforma tecnologica Stellantis STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive, che consente la guida autonoma di livello 4. Quando la guida è delegata, Hypersquare si ritrae e un grande schermo panoramico scivola fuori dal pavimento per offrire una nuova esperienza dell’abitacolo.

L’obiettivo di Peugeot è introdurre l’Hypersquare su un veicolo di nuova generazione della gamma entro la fine del decennio. La Peugeot Inception Concept presenta un abitacolo minimale dedicato al solo guidatore, che fa a meno di plancia, traversa e paratia, offrendo una visuale completamente aperta della strada.

Anche all’interno vengono utilizzati “tessuti stampati” sostenibili. Gli scarti di tessuto 100% poliestere provenienti dai laboratori di prototipazione del centro stile o dai fornitori vengono riutilizzati per realizzare parti portanti o di rifinitura. I sedili sono rivestiti con un velluto realizzato al 100% in poliestere riciclato, che si estende sul pavimento e presenta motivi 3D che fungono da tappetino.