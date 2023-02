Dodge Rampage EV: sarà così l’erede di Durango?

Dodge è famosa per le sue muscle car con tanti cavalli. Purtroppo o per fortuna anche la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis dovrà dire addio in futuro a questo tipo di auto per concentrarsi su auto elettriche al 100 per cento. Chiaramente questo significa cambiare completamente la propria gamma. Ovviamente una situazione simile scatena la fantasia di designer e artisti digitali come dimostra questo render che vi mostriamo: Dodge Rampage EV.

Dodge Rampage EV: Un render immagina come potrebbe essere il successore elettrico di Durango

Si tratta di una creazione digitale realizzata e pubblicata dal sito Carscoops in cui viene immaginato il design del possibile erede elettrico di Dodge Durango. Essendo un veicolo completamente elettrico sono in tanti a pensare che per questa auto il marchio americano di Stellantis possa scegliere un nome diverso ed ecco allora che viene fatto il nome di Dodge Rampage EV.

Si tratta di un nome che in passato ha fatto già parte della gamma della casa automobilistica americana. Questo nome negli anni ’80 era stato dato ad un piccolo pickup di Dodge che era stato anche protagonista di un concept presentato nel 2006.

Il render di questa ipotetica Dodge Rampage EV è stato creato usando un software digitale. Questo prende in prestito alcuni elementi dalle più recenti Dodge ma anche alcune caratteristiche tipiche dei vecchi modelli della casa americana. Sebbene la fascia anteriore condivida alcune vaghe somiglianze con la Durango, la parte frontale e i fari sono tipici della Dodge Hornet, anche se con un po’ meno griglia, poiché si tratta di un veicolo elettrico. I fanali posteriori sono tipici di Dodge.

In parte questa creazione digitale fa riferimento al design delle più celebri muscle car di Dodge del passato. I suoi passaruota sporgenti e i pannelli delle porte muscolosi rendono questo modello molto moderno ed in sintonia con l’utilizzo di motori elettrici e della piattaforma STLA Large.

Tuttavia nell’immaginare questo modello si fa riferimento anche ad altri modelli di brand di Stellantis. Ad esempio i montanti C e la linea del tetto assomigliano molto a quelli di Alfa Romeo Tonale. Vedremo se in futuro Dodge deciderà in effetti di riportare in vita una Dodge Rampage EV e se sarà questo il suo design.