Nuova Dodge Durango: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto

Con il debutto della nuova Dodge Hornet, molte persone si sono lamentate del fatto che la Hornet non sia altro che un’Alfa Romeo con stemma Dodge. Anche se potrebbe essere in qualche modo vero, Hornet ci dà una sbirciatina ad alcuni elementi di design che potremmo vedere sui veicoli futuri della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis tra cui anche una nuova Dodge Durango.

Un render prova ad ipotizzare l’aspetto di una nuova Dodge Durango

Detto questo, non ci è voluto molto perché gli artisti digitali del web si dedicassero ai loro programmi di Photoshop per fondere elementi dello stile della nuova Hornet con il resto dell’attuale portafoglio di Dodge. L’artista brasiliano Kleber Silva ( @kdesignag ), ha pubblicato la sua ipotesi di come potrebbe essere una nuova Dodge Durango.

Usando la parte anteriore della nuova Dodge Hornet, Kleber Silva ha trasformato il Durango famoso per il suo aspetto minaccioso e aggressivo in qualcosa di elegante e veloce. Silva ha anche eseguito un rendering della parte posteriore del veicolo, fondendo il nuovo design del fanale posteriore “racetrack” della Dodge Hornet del 2023 che presenta un logo illuminato al centro. A nostro avviso questo design calza a pennello sul retro di una nuova Dodge Durango che non viene aggiornata dal 2013.

Vedremo dunque se davvero in futuro un modello di questo tipo troverà spazio nella gamma di Dodge che come anticipato nei mesi scorsi avvierà presto una vera e propria rivoluzione alla sua gamma con l’introduzione di muscle car elettriche di cui abbiamo già avuto un primo assaggio nel corso della recente Dodge Speed Week in cui è stato mostrata la concept car di una futura Challenger elettrica al 100 per cento.

