Citroën C3 Aircross: cominciato lo sviluppo in Nord Europa [FOTO SPIA]

Il SUV più piccolo di casa Citroën subirà un ambizioso processo di trasformazione. Lo sviluppo della nuova generazione della Citroën C3 Aircross è infatti già cominciato e queste foto spia ce lo mostrano nel dettaglio. Questa revisione stilistica consentirà al piccolo SUV francese di aumentare le sue dimensioni e, soprattutto, di scommettere senza compromessi sulla mobilità elettrica.

Citroën dispone infatti di piani molto ambiziosi per il suo SUV più piccolo oggi disponibile in gamma. È giunto il momento per la Citroën C3 Aircross di affrontare un radicale processo utile ad approntare un vero e proprio cambio generazionale. Ci sarà infatti una nuova generazione di B-SUV a marchio Citroën sebbene il modello che finirà per raggiungere i rivenditori avrà poca relazione con ciò che possiamo trovare attualmente sul mercato.

La C3 Aircross, pur inserendosi in una categoria dove la concorrenza risulta assai agguerrita, può vantare numeri di vendita di sicuro interesse. Nonostante ciò, il costruttore francese di casa Stellantis vuole fare della Citroën C3 Aircross un vero e proprio modello globale puntando a un veicolo di più grandi dimensioni e dotato di importanti novità. Qualche mese fa, in India, la nuova Citroën C3 Aircross era già stata avvistata, mentre adesso questo modello è stato avvistato per la prima volta nel territorio europeo.

La Citroën C3 Aircross si presenta in Europa per alcune indispensabili fasi di test

La nuova generazione della Citroën C3 Aircross, o meglio l’erede del C3 Aircross, è stata beccata nel Nord Europa a svolgere gli importantissimi test invernali. Il prototipo protagonista di queste immagini dispone di camuffamento molto consistente; inoltre, era accompagnato da altri modelli di marchi che appartengono alla galassia di brand di casa Stellantis.

Al momento questa generazione di C3 Aircross è nota internamente con il codice CC24 che fa parte del piano strategico “Smart Car”. In ogni caso si tratterà di un modello chiave per Citroën nell’ottica di accelerare il suo processo di espansione nei mercati emergenti. Sarà più grande, sebbene manterrà una lunghezza leggermente inferiore rispetto a quella della Citroën C5 Aircross. In ogni caso, può essere considerato un SUV dalle dimensioni compatte.

Il modello attuale misura 4,16 metri mentre, secondo alcune indiscrezioni, questa nuova Citroën C3 Aircross misurerà circa 4,40 metri. Sarà un cambiamento sostanziale dal momento che condividerà la piattaforma con quella della nuova Citroën C3 che può già essere acquistata in mercati come il Brasile o l’India ovvero un modello che, tra l’altro, ha recentemente incluso anche una variante elettrica.

La nuova C3 Aircross disporrà di una inedita variante elettrica

Per quanto riguarda la sezione destinata al comparto dei propulsori disponibili a bordo della Citroën C3 Aircross, varierà a seconda del mercato in cui sarà venduta. Si prevede che da noi in Europa sarà disponibile con un motore a benzina PureTech da 1,2 litri e, almeno, una variante elettrica al 100% dotata di una batteria da circa 50 kWh. Le ultime indiscrezioni disponibili indicano che Citroën sta analizzando varie proposte, in tema di propulsori, per il territorio europeo.

Quando arriverà sul mercato? Il successore dell’attuale Citroën C3 Aircross dovrebbe arrivare sul mercato entro l’autunno del 2024. Il processo di produzione in serie avverrà in Europa. Più precisamente in una struttura di casa Stellantis situata a Trnava, in Slovacchia.

Foto, Motor.es

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI