Citroen C3 Aircross: 500 mila unità prodotte a Saragozza in 5 anni

Citroen C3 Aircross si unisce al ristretto club di automobili della casa francese ad aver superato le 500.000 unità prodotte. Lo stabilimento di Saragozza, dove viene prodotto sulla sua linea di assemblaggio 1 per tutto il mondo, si veste a festa per celebrare questo traguardo in un modello chiave della sua internazionalizzazione.

Citroen C3 Aircross raggiunge un traguardo importante: superata la barriera delle 500 mila unità prodotte a Saragozza

Attualmente, l’84,1 per cento delle Citroën C3 Aircross assemblate in Aragona è commercializzato al di fuori della Spagna. In destinazioni varie come Giappone, Egitto, Sud Africa o Mauritius. In totale, viene esportato in 55 paesi e destinazioni nei cinque continenti. I suoi mercati principali sono in Europa: Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Turchia e Germania.

Personalizzazione, con fino a 70 combinazioni possibili all’esterno, comfort e tecnologia, con ben 12 funzioni di assistenza alla guida, insieme a spazio interno e versatilità, i grandi elementi distintivi di questo SUV. Incorpora anche il bagagliaio più spazioso della sua categoria, con 520 litri. Aggiunta alla sua modularità e alla sua capacità di adattarsi a terreni molto diversi, rende la Nuova Citroen C3 Aircross un’auto che si apre a infinite possibilità, sia nella vita quotidiana che nei momenti di svago.

La Citroen C3 Aircross rientra perfettamente nella filosofia del programma Citroën Advanced Comfort, che porta questo aspetto della vettura oltre il semplice comfort, includendo aspetti come la luce, la tecnologia utile e intuitiva, lo spazio interno e la modularità. L’obiettivo è trasformare ogni veicolo in una seconda casa per le persone a bordo.

Sia al volante che in qualsiasi altro posto nell’abitacolo, gli esclusivi sedili Advanced Comfort creano un’esperienza unica, grazie alla pelle nappa ad alta densità e alla schiuma più spessa di 15 mm. Inoltre, sono un passaporto per abilità eccezionali: il loro sedile posteriore scorrevole può essere diviso in due parti indipendenti e spostarsi fino a 150 mm in avanti o indietro mentre il sedile del passeggero anteriore può essere ripiegato per liberare una lunghezza di carico fino a 2,40 m. m.

Una modularità che permette di sfruttare al massimo lo spazio interno di questo SUV, sia per la spesa settimanale che per gli spostamenti o per le vacanze o brevi weekend fuori porta. Il suo bagagliaio da 520 l, con un’ampia apertura e un comodo bordo di carico, offre la maggiore capienza del suo segmento e stimola l’immaginazione. La C3 Aircross offre inoltre tutte le tecnologie necessarie per garantire la massima tranquillità e sicurezza al volante.