Citroën C3: importante aggiornamento per la versione indiana

Citroën India, nell’ambito del piano strategico Citroën 2.0 – “Shift Into the New”, ha presentato oggi la nuova gamma di Citroën C3X, versione indiana del celebre modello che segna un’audace evoluzione della sua popolare auto in stile SUV. Dotata di 15 nuove funzionalità intelligenti, questa nuova edizione della Citroën C3 è progettata per offrire comfort elevato, praticità tecnologica e sicurezza in ogni viaggio, mantenendo al contempo il suo vantaggio competitivo come offerta più accessibile del suo segmento.

La nuova Citroën C3 X-Series offre 15 nuove funzionalità

A guidare la carica tecnologica innovativa è il sistema Proxi-Sense Passive Entry e Push Start di Citroën, una funzionalità leader del segmento che offre una vera comodità a mani libere. A differenza dei sistemi keyless convenzionali che richiedono comunque all’utente di premere il sensore di richiesta, Proxi-Sense consente al veicolo di sbloccarsi automaticamente quando la chiave si trova nelle vicinanze e di bloccarsi quando ci si allontana. Per avviare l’auto è sufficiente premere il pulsante Start, con la chiave ancora al sicuro in tasca o in borsa.

La Nuova Citroën C3 X è l’unico SUV del suo segmento a offrire il Cruise Control con limitatore di velocità, migliorando il comfort in autostrada e rendendo i lunghi viaggi più rilassati ed efficienti. Lo specchietto retrovisore interno antiriflesso (IRVM) garantisce una guida notturna senza abbagliamenti, mentre il nuovo sistema di telecamere HALO a 360 gradi con sette angoli di visione offre una visibilità migliorata e un’esperienza di guida a prova di futuro. Ulteriori aggiornamenti includono i fari anteriori a LED Vision, i fendinebbia a LED, l’illuminazione interna a LED e una porta USB Type-C posteriore per la ricarica rapida in movimento. Un sistema di allarme perimetrale e la suite di sicurezza completa rendono la Citroën C3 una compagna affidabile.

Shailesh Hazela, MD e CEO di Stellantis India, ha dichiarato: “Con la gamma Citroën C3 a partire dall’aggressivo prezzo di lancio di ₹525.000, stiamo ridefinendo il significato di valore in questo segmento. Non si tratta solo di convenienza, ma di offrire caratteristiche ambiziose, un design intelligente e prestazioni robuste a un prezzo che rispecchi davvero i gusti dei clienti indiani. Fedeli alla filosofia del marchio, “Per tutti come nessuno”, abbiamo puntato su una localizzazione ancora maggiore per garantire il miglior valore, il minor costo di proprietà e un prodotto che sembri davvero pensato per l’India”.

Kumar Priyesh, Business Head e Direttore dei Marchi Automotive di Stellantis India, ha dichiarato: “La Nuova Citroën C3X rappresenta il nostro impegno nell’offrire funzionalità premium e innovazioni significative in un pacchetto che è inconfondibilmente Citroën. Con il sistema di accesso Proxi-Sens, il Cruise Control con limitatore di velocità e la telecamera HALO 360, abbiamo creato un SUV che comprende la tua routine, la semplifica e valorizza ogni momento al volante. Questi aggiornamenti non si limitano a soddisfare le aspettative, ma riflettono la nostra convinzione di soddisfare il cliente indiano attraverso un’ingegneria ponderata”.

Sotto le caratteristiche aggiornate si cela lo stesso spirito audace che ha caratterizzato la C3 originale. La sua silhouette ispirata ai SUV, le caratteristiche luci diurne a LED divise e la griglia anteriore decisa mantengono il loro stile francese, mentre l’altezza da terra di 180 mm e il raggio di sterzata compatto di 4,98 m la rendono comoda sia nelle strade cittadine congestionate che in autostrada.

Disponibile con due motorizzazioni dinamiche, la Nuova Citroën C3 offre il motore aspirato PureTech 82 da 1,2 litri e il motore turbo a iniezione diretta PureTech 110 da 1,2 litri, abbinati a cambi automatici a 6 rapporti o manuali a 5/6 rapporti. Con un’efficienza nei consumi certificata ARAI di 19,3 km/l e un’accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore a 10 secondi, la C3 coniuga prestazioni e responsabilità.

Ancora una volta, il migliore nel suo segmento, il sistema di infotainment Citroën Connect da 26 cm (10,25”) offre Apple CarPlay e Android Auto wireless, garantendo una perfetta integrazione con gli smartphone. Il sistema risponde in modo intuitivo alle tue abitudini digitali, mantenendoti connesso senza distrazioni.

La Nuova Citroën C3 continua a essere leader del suo segmento con la migliore abitabilità della categoria, offrendo 1.378 mm di spazio per le spalle posteriori, sedili posteriori a teatro e 991 mm di altezza per la testa anteriore. Il generoso passo di 2.540 mm garantisce ampio spazio per le gambe a tutti i passeggeri, mentre un pratico bagagliaio da 315 litri è perfetto per ogni situazione, dalla spesa alla fuga del fine settimana. Le sospensioni, le migliori del segmento, con Citroën Advanced Comfort, progettate per le strade indiane con una qualità di guida da “tappeto volante”. Il sistema di climatizzazione automatico tropicalizzato, progettato specificamente per le estati indiane, scende sotto i 14 gradi, garantendo il comfort dell’abitacolo anche con temperature elevate.

In un mercato saturo di rumore, la Citroën C3 offre qualcosa di piacevolmente diverso: un’auto che non urla per farsi sentire, ma sussurra eleganza attraverso design, comfort e attenzione. È una mobilità che si adatta al tuo ritmo: naturale, espressiva e sorprendentemente umana. La nuova gamma C3 è ora prenotabile presso tutte le concessionarie Citroën in India, con consegne a partire dalla prima settimana di settembre 2025. I veicoli saranno disponibili per l’esposizione a partire da metà agosto.