Opel Astra ottiene importante riconoscimento

Un altro premio per la nuova Opel Astra in Francia. Dopo aver recentemente vinto il Grand Prix des Automobile Awards, è il turno di una giuria di giornalisti esperti di automobilismo di assegnare i propri voti alla Opel Astra assegnandole il trofeo per ”Business Saloon of the Year 2023”. Un premio assegnato oggi a Igor Dumas, Brand Director Opel Francia.

Opel Astra è stata eletta ”Berlina Business dell’anno” da una giuria di esperti giornalisti riuniti dalla rivista Kilometers Company

La rivista The Kilometers Company è il media di riferimento per le attrezzature automotive per le piccole e medie imprese e industrie. E ha quindi appena rivelato i modelli che hanno vinto i suoi Trofei 2023. Questi trofei premiano i veicoli più adatti all’uso professionale, in nove categorie.

Opel Astra conquista così il titolo nella categoria “Business Sedan”, con un ampio vantaggio sulle altre dieci contendenti. La giuria si è basata su criteri essenziali per l’uso professionale, come sicurezza, comfort, piacere di guida, consumo effettivo, equipaggiamento, costo di manutenzione o valore residuo.

L’ultima generazione di Astra e Astra Sports Tourer, infatti, non solo è più dinamica che mai, ma grazie a Opel Vizor, il nuovo frontale del marchio, e al Pure Panel, il cruscotto completamente digitale e intuitivo, stabilisce il punto di riferimento in la classe compatta. Le tecnologie avanzate della nuova Astra includono in particolare l’ultima evoluzione dei fari adattivi e anabbaglianti Intelli-Lux LED Pixel Light, per un totale di 168 segmenti LED. Il comfort è di prim’ordine, grazie ai sedili ergonomici certificati AGR.

Astra ha una gamma molto ampia di motori a benzina, diesel e ibridi plug-in. E quest’anno, dopo la nuova GSe ibrida plug-in da 225 CV, ci saranno due nuove versioni 100% elettriche: Astra Electric e Astra Sports Electric.

Il trofeo ”Business Sedan of the Year 2023” si aggiunge alla lista dei numerosi premi già vinti da Opel Astra in Europa, come il famosissimo ”Volante d’oro 2022” nella categoria “Best car up to €50.000” o il titolo GCOTY di “German Compact 2023” assegnato da una giuria di esperti tedeschi.