Nuova Peugeot 3008: sarà questo il suo design? [Render]

Nuova Peugeot 3008 sarà una delle prossime novità che arricchiranno la gamma della casa automobilistica del Leone. Il suo debutto è previsto nel corso del 2023 anche se al momento non c’è ancora una data precisa per quanto riguarda la sua presentazione. A proposito di questo modello negli ultimi mesi si sono registrati vari avvistamenti del prototipo camuffato che a causa dei pesanti mascheramenti non consente di farci ancora un’idea precisa di quale sarà il design di questo modello e di quelli che saranno i cambiamenti rispetto all’attuale generazione.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Peugeot 3008 che vedremo nel 2023

Tuttavia si è intuito che il design della nuova Peugeot 3008 sarà abbastanza diverso da quello della vettura attuale. Questa auto avrà sicuramente alcuni degli elementi che caratterizzano le ultime novità della gamma di Peugeot come la nuova 308 e la nuova 408. Inoltre si è intuita la presenza di un tetto maggiormente inclinato rispetto alla generazione attuale e questo fa pensare che il modello possa assumere le sembianze di un SUV coupé.

A proposito della nuova Peugeot 3008, oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore sul web è apparso un nuovo render che prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto quando finalmente verrà svelata. Si tratta di una creazione dell’artista digitale e designer Reichel pubblicata dal sito tedesco Auto Bild. Come possiamo notare nel render si fa riferimento proprio alla possibilità di questa trasformazione del veicolo in un SUV coupé.

Ricordiamo infine che la nuova Peugeot 3008 per la prima volta accoglierà nella sua gamma una versione completamente elettrica che si chiamerà Peugeot e-3008 come annunciato di recente dai dirigenti della casa automobilistica del Leone in occasione del Peugeot E-Lion Day. Questa versione del SUV avrà un’autonomia fino a 700 km. Vedremo dunque quali novità arriveranno nelle prossime settimane.