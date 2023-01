Peugeot e-3008 avrà 700 km di autonomia

La terza generazione della Peugeot 3008 offrirà una versione elettrica che molto probabilmente si chiamerà Peugeot e-3008. Il nuovo modello a zero emissioni sarà presentato nella seconda metà del 2023.Questo sarà senza dubbio uno degli appuntamenti più importanti per Peugeot in questo 2023. La casa automobilistica Leone si gioca molto con questo veicolo. Questo in quanto la seconda generazione, apparsa nel 2016, è stata un grande successo. Il marchio francese di Stellantis ha promesso una versione elettrica di tutti i suoi modelli entro il 2025 e dunque anche la terza generazione di Peugeot 3008 sarà quindi proposta con questo tipo di motore.

700 km di autonomia per la nuova Peugeot e-3008 che inaugurerà la piattaforma STLA Medium

Nel corso di un convegno dedicato alla sua strategia elettrica, Peugeot ha annunciato oggi che questa futura Peugeot e-3008 sarà svelata nella seconda metà del 2023. Il modello avrà l’onore di inaugurare una delle nuove piattaforme del gruppo Stellantis dedicate all’elettrico, la STLA Medium.

Il marchio ha specificato che in programma ci saranno tre versioni in termini di motorizzazioni, di cui una a trazione integrale. Inoltre, Peugeot ha confermato un’autonomia fino a 700 km. Abbastanza per far progredire notevolmente il marchio su questo punto, dato che la versione elettrica della 308, lanciata quest’anno, offrirà appena 400 km.

Se la futura Peugeot e-3008 avrà diritto a una base tecnica all’avanguardia, il suo design non segnerà una rottura. La casa del Leone ha mostrato durante questa conferenza un piccolo assaggio della sua gamma ispirata al concept Peugeot Inception, svelato all’inizio di gennaio. Ma il design della nuova 3008 è stato congelato molto prima che questo concetto fosse concepito, e sarà un’evoluzione di quello attuale. Il primo veicolo di produzione direttamente influenzato da Inception è previsto per il 2025.