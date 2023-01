Peugeot E-Lion Day: ecco cosa è stato annunciato

Oggi si è svolto il Peugeot E-Lion Day. Ecco quali sono state le principali novità annunciate dalla casa automobilistica del Leone. Il progetto “e-Lion” rappresenta la filosofia guida per soddisfare le esigenze di elettrificazione nella prossima generazione di veicoli della casa francese. Non si tratta solo di elettrificazione, è un progetto olistico a 360° basato su cinque punti, che abbiamo elencato di seguito:

Ecosistema: l’ecosistema di prodotti e servizi basato sui requisiti STLA

Experience: la customer experience end-to-end, dalla ricarica alla connettività

Elettrico: basato su veicoli elettrici al 100% e impegno a offrire una gamma di auto elettriche al 100% entro il 2025

Efficienza: la ricerca per massimizzare le prestazioni e minimizzare il consumo di kilowatt

Ambiente: tutto con l’obiettivo della sostenibilità e l’impegno di Peugeot per raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2038

Entro i prossimi due anni, Peugeot lancerà cinque nuovi modelli elettrificati. Questi modelli saranno puramente elettrici: e-308 ed e-308 SW. Così come tre modelli, che si affideranno alla tecnologia ibrida. Nella seconda metà del 2023 verrà svelata la e-3008, che avrà un’autonomia fino a 700 chilometri. Il modello sarà il primo veicolo elettrico ad essere costruito sulla nuova piattaforma STLA Medium. Poco dopo seguita dalla e-5008.

La piattaforma stessa offre al marchio l’opportunità di giocare con nuove proporzioni. C’è più flessibilità e libertà di riprogettare le dimensioni complessive del veicolo. Ciò offre anche l’opportunità di ridisegnare il linguaggio del design sia all’interno che all’esterno. L’esperienza a bordo è facilitata anche dalle tecnologie STLA. Gli aggiornamenti via etere diventeranno standard e con STLA-Autodrive verranno gettate le basi per la guida autonoma.

Peugeot presume che le auto elettriche avranno una vita utile più lunga rispetto alle auto termiche durando fino a 20 – 25 anni. Per quanto diventa importante la loro ristrutturazione e il riciclaggio di parti chiave, compreso l’uso di parti riciclate. Le parti soggette a usura dovrebbero poter essere sostituite (tappezzeria/pannellatura), inoltre diventa fondamentale aggiornare in maniera regolare HMI, illuminazione e altri componenti controllati da software per mantenere aggiornato il veicolo.

“Immagina che non ci siano più veicoli usati. Invece un veicolo fresco e personalizzato che può essere aggiornato o potenziato in qualsiasi momento, a seconda delle esigenze. Un prodotto sempre attuale e che conserva il suo valore per tutta la sua vita” ha dichiarato Matthias Hossann, PEUGEOT Design Director.

Con questo piano, la casa automobilistica è sulla buona strada per adempiere al suo impegno di essere CO2 neutrale (Carbon Net Zero) entro il 2038. Infatti, l’azienda prevede una riduzione del 60% del potenziale di riscaldamento globale in tutto il mondo e del 70% in Europa entro il 2030. Il piano Carbon Net Zero (CO2 neutrale) va oltre il 100% di elettrificazione e considera i seguenti aspetti:

Materiali utilizzati nella progettazione e fabbricazione del prodotto,

l’energia utilizzata

Incorporare i prodotti in un approccio di economia circolare.

“Carbon Net Zero non sono semplicemente tre parole, è una mentalità, un approccio che tutti dobbiamo abbracciare come azienda e come individui. Allo stesso modo, il progetto “e-Lion” non è né una strategia né un prospetto. È un progetto che ci impegniamo a portare avanti perché è vitale per noi e per le generazioni future.” – Linda Jackson, Global CEO di Peugeot.