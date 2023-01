Maserati Ghibli Trofeo sfreccia a tutta velocità in autostrada [Video]

Nonostante sia una Maserati entry-level, la Ghibli non è priva di una versione potente che è appunto la versione top di gamma Maserati Ghibli Trofeo V8. È una berlina veloce e scattante, questa corsa ad alta velocità in autostrada che vi mostriamo nel video qui sotto ci dà un’anteprima di cosa questa auto della casa automobilistica del tridente è capace di fare oltre i limiti di velocità convenzionali.

Un video mostra come Maserati Ghibli Trofeo accelera con il suo potente motore

Per chi non lo sapesse, la Maserati Ghibli Trofeo è alimentata da un motore V8 biturbo da 3,8 litri proveniente dalla Ferrari. Questo motore V8 può produrre fino a 580 cavalli (427 kilowatt) e 729 Newton-metri di coppia. Questi vengono inviati alle ruote posteriori nell’allestimento Trofeo.

Con questi numeri, la Maserati Ghibli Trofeo può scattare da zero a 100 chilometri orari in 4,3 secondi. La velocità massima è di 326 km/h, che il collaudatore ha tentato di raggiungere. Non ha avuto successo, la velocità massima raggiunta in questo video è stata di soli 278 km / h. Sfortunatamente, questo modello non sarà in vendita ancora per molto.

Maserati ha confermato che la berlina entry-level uscirà di scena entro il 2024 come parte del passaggio della casa automobilistica all’elettrificazione. Anche il motore V8, utilizzato anche nella Quattroporte e Levante con specifiche Trofeo, sarà interrotto quando Maserati passerà alla sua gamma Folgore completamente elettrica.

Cosa sostituirà allora la Maserati Ghibli? Secondo i rapporti, la Quattroporte di prossima generazione sarà più piccola del modello attuale. Sarà un modello a passo corto, intorno alle misure di una Ghibli, unendo praticamente entrambi i modelli in un’unica vettura. Anche questa auto al pari di tutte le altre presenti nella gamma di Maserati disporrà di una versione Folgore a zero emissioni. Entro la fine del decennio, Maserati dovrebbe vendere solo veicoli elettrici come parte della strategia Dare Forward 2030 di Stellantis. Detto questo, una Ghibli, o una Maserati, che suoni così bene potrebbe essere qualcosa che mancherà molto alle generazioni future.