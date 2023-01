DS Automobiles guadagna altri punti preziosi a Diriyah

Il secondo round della nona stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship a Diriyah, in Arabia Saudita, ha offerto ai piloti di DS Automobiles Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne un’altra opportunità per mostrare le prestazioni della DS E-Tense FE23.

Tuttavia, come nel caso del round di apertura a Città del Messico due settimane fa, la coppia non è stata in grado di replicare un buon ritmo dalle prove libere alle qualifiche, terminando con un 12° e 17° sulla griglia in partenza. In vista della gara notturna di 39 giri, entrambi i piloti sapevano che avrebbero dovuto lottare per tutto il campo se volevano segnare punti.

DS E-Tense FE23 a Diriyah

DS Automobiles: il brand francese ha conquistato dei punti preziosi a Diriyah

Come sperato, l’affidabilità e l’efficienza delle monoposto elettriche sviluppate da DS Performance, in collaborazione con DS Penske, hanno spianato la strada a Vergne, che festeggia la sua 100ª partenza in gara nella categoria completamente elettrica.

Il doppio campione ha guadagnato cinque posizioni terminando la gara con un meritato settimo posto finale e segnando i suoi primi punti della stagione 2023. Il campione del mondo in carica Vandoorne ha eseguito una grande rimonta dal 17°, salendo di sei posizioni e terminando appena fuori dai punti 11°.

Sebbene l’ultima generazione di vetture di Formula E Gen3 sia alla sua prima stagione quest’anno, DS Automobiles e il resto del team DS Penske comprendono che prestazioni in qualifica più forti rimangono la chiave per tornare sul podio. Questo sarà senza dubbio l’obiettivo di sabato, durante la seconda gara del doppio appuntamento di Diriyah che inizierà poco dopo le 18:00.

Le dichiarazioni dei piloti e di Eugenio Franzetti

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha detto che la gara è stata molto impegnativa e i suoi piloti hanno prodotto un ottimo recupero. JEV è riuscito a conquistare cinque posizioni nella sua 100ª gara in Formula E e ha concluso settimo, segnando punti preziosi per DS Penske. Grazie alle prestazioni della sua DS E-Tense FE23, Vandoorne ha guadagnato sei posizioni. Sanno già che devono migliorare la loro qualifica, ma questi risultati servono come buona motivazione per domani.

Jean-Éric Vergne ha affermato che è stata una gara pulita. Ha guadagnato alcune posizioni e aperto il suo “portafogli” per collezionare i punti della stagione. La strategia era buona, ma gli mancava solo un po’ di ritmo in gara, e soprattutto in qualifica, che è il vero problema qui.

Devono cercare di capire i problemi che hanno in fase di qualifica in modo da poter iniziare più in alto nella griglia, perché partendo da dove sono, non hanno alcuna possibilità. Quindi, tutta l’attenzione è rivolta alle qualifiche di domani per cercare di migliorare.

Stoffel Vandoorne ha dichiarato che non avevano le qualifiche e non hanno ancora capito cosa sta facendo perdere così tanto ritmo tra le sessioni di prove libere e le qualifiche, perché nelle prove libere sono stati molto competitivi ma per qualche motivo non riescono a guadagnare tempo. Questo li mette fuori posizione per la gara.

La gara è andata bene ma non sono riusciti a raggiungere i punti. Presto avranno un’altra opportunità e devono cercare di fare meglio, qualificarsi sicuramente più in alto sulla griglia per avere un risultato migliore.