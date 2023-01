Alfa Romeo: design emozionanti per le auto del futuro

Alfa Romeo grazie alle future piattaforme elettriche potrà lavorare su vetture con design emozionanti per il futuro. Lo ha detto al recente Salone dell’auto di Bruxelles il numero uno della casa automobilistica del Biscione Jean-Philippe Imparato. Il CEO dello storico marchio milanese ancora una volta ha lasciato intendere che in futuro nella gamma della sua casa automobilistica non ci sarà spazio solo per crossover e SUV ma anche per vetture che emozioneranno e non poco per il loro stile i numerosi fan del Biscione.

Alfa Romeo: Imparato a Bruxelles ha detto che le auto del futuro avranno design che emozioneranno i fan del Biscione

Probabile il riferimento a future berline, coupé e sportive che caratterizzeranno la gamma di Alfa Romeo anche per una questione legata all’utilizzo di motori elettriche che dal 2027 in Europa rappresenterà la prassi per la casa automobilistica milanese. Infatti come suggerito dallo stesso Imparato in Belgio per non intaccare le prestazioni e l’autonomia per forza di cose Alfa Romeo in futuro dovrà puntare su design di carrozzeria aerodinamici e leggeri.

Dunque dopo l’arrivo del primo modello con una versione completamente elettrica, il SUV compatto che sarà prodotto in Polonia e le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, la gamma del Biscione si arricchirà con una nuova ammiraglia che non sarà un maxi SUV come si era pensato fino a qualche tempo fa. Poi potrebbe arrivare una erede per Giulietta oltre ad un paio di vetture sportive tra cui l’erede della mitica Duetto. Già nel corso di questo 2023 potremmo iniziare ad avere le idee più chiare su quello che accadrà nella gamma di Alfa Romeo.

Nuova Alfa Romeo GTV

Ricordiamo che ad inizio primavera sarà svelata la concept car di una sportiva che poi nel 2025 potrebbe anche arrivare sul mercato in versione strettamente limitata di meno di 100 unità. Questa auto potrebbe essere una sorta di canto del cigno per il motore V6 da 2.9 del Biscione.