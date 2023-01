Alfa Romeo B-SUV: il nome entro fine anno e il debutto a Bruxelles?

Entro fine anno conosceremo il nome del futuro Alfa Romeo B-SUV che sarà la grande novità della gamma della casa automobilistica del Biscione per quanto riguarda il 2024. Lo ha confermato il numero uno dello storico marchio milanese, il CEO Jean-Philippe Imparato che ha anche ribadito che non si chiamerà Brennero come invece sembrava certo fino ad alcuni mesi fa.

A parte il nome Alfa Romeo B-SUV sarà un modello compatto pensato per attrarre chi attualmente guida una MiTo o una Giulietta. Il modello sarà assolutamente una vettura con il DNA di Alfa Romeo. L’auto sarà prodotta a Tychy su piattaforma CMP insieme a Jeep Avenger e alla nuova Fiat 600. Il modello potrebbe essere presentato in anteprima in occasione del Salone dell’auto di Bruxelles 2024 anche se una decisione non è stata ancora presa. In ogni caso il debutto avverrà di sicuro nel corso del primo trimestre del 2024.

Questo modello è molto importante in quanto farà aumentare e non di poco le immatricolazioni di Alfa Romeo. Inoltre in gamma sarà presente una versione completamente elettrica che sarà la prima nella storia della casa automobilistica del Biscione. A proposito di ciò Imparato ha confermato che Alfa Romeo punterà forte sull’elettrico senza il quale il marchio sarebbe finito.

Alfa Romeo B-SUV

Alfa Romeo B-SUV dovrebbe avere una lunghezza tra i 4,2 e i 4,3 m e avere delle rifiniture di classe superiori rispetto alle sorelle Jeep Avenger e Fiat 600 che saranno prodotte nello stesso stabilimento a Tychy. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo atteso veicolo di cui vi mostriamo uno dei tanti render che ipotizzano quello che potrebbe essere il suo aspetto quando finalmente sarà svelato. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo SUV nel corso dei prossimi mesi.