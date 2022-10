Nuova Alfa Romeo ammiraglia: nuova ipotesi sul suo design [Render]

In futuro Alfa Romeo lancerà numerosi nuovi modelli. L’obiettivo è quello di tornare ad avere un ruolo di primo piano nel segmento premium a livello globale conquistando mercati in cui storicamente lo storico brand del Biscione ha sempre fatto fatica come ad esempio Stati Uniti e Cina. Tra le future auto del brand milanese di Stellantis ci sarà spazio anche per una nuova Alfa Romeo ammiraglia.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Alfa Romeo ammiraglia secondo un recente render

Non sappiamo ancora come questa auto si chiamerà e che forma avrà ma quello di cui siamo certi è che essa rappresenterà una sorta di non plus ultra del meglio della meccanica, del design, delle prestazioni, del lusso e della tecnologia di Alfa Romeo.

La nuova Alfa Romeo ammiraglia non sarà di certo un SUV lo ha confermato ufficialmente il numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato il quale però ha ammesso di non sapere ancora se si tratterà di una berlina o di una via di mezzo tra una berlina e un crossover. Questa secondo ipotesi potrebbe essere al momento quella più probabile.

A proposito di questo futuro modello della casa milanese, il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2027 e che sarà sviluppato in America ma prodotto in Italia, oggi vi mostriamo un nuovo render realizzato dall’artista digitale Avarvarii, che ha provato ad immaginare come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo ammiraglia.

Il designer ipotizza che alla fine il Biscione propenderà per una berlina di grandi dimensioni, lussuosa e dal carattere sportivo. Vedremo dunque se davvero le cose andranno così, come si augurano gran parte dei fan del Biscione o se la futura ammiraglia avrà tutt’altro aspetto come invece ipotizzano i più realisti.

Ti potrebbe interessare: Dodge Challenger: la muscle car americana nel 2015 doveva utilizzare la stessa piattaforma di Alfa Romeo Giulia