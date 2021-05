L’azienda automobilistica DS Automobiles ha lanciato una nuova versione ibrida plug-in della sua DS9, che sviluppa fino a 360 cavalli e ha la trazione integrale, che porta le sensazioni “al massimo”, secondo il marchio francese.

Pertanto, la nuova DS9 E-Tense 360 ​​4×4 eredita elementi dell’esperienza del marchio in Formula E e dispone di una trazione integrale intelligente, oltre a due motori elettrici da 110 e 113 cavalli combinati con un motore a benzina PureTech da 200 cavalli, risultando in 360 cavalli, il mezzo più potente nella storia dell’azienda.

La nuova DS9 E-Tense 360 ​​4×4 è la versione ibrida plug-in più potente della berlina

“Progettata per il divertimento, questa versione radicale della berlina DS9 presenta pinze dei freni nere che portano i segni distintivi di DS Performance, la divisione corse di DS Automobiles e cerchi Monaco da 20 pollici esclusivi, che ne esaltano il carattere sportivo”, ha sottolineato l’azienda. Tra i suoi elementi tecnologici più rilevanti, la nuova DS9 dispone di un assistente al parcheggio, che consente il parcheggio automatico, oppure con il DS Connected Pilot, “che anticipa il veicolo autonomo”.

“All’interno, il comfort e l’attenzione ai dettagli che caratterizzano DS Automobiles raggiunge la sua massima espressione con il concetto di DS Lounge e il comfort personalizzato, dove tutti i parametri possono essere regolati per un benessere ottimale”, ha spiegato il marchio del gruppo Stellantis.

Inoltre, utilizza materiali nobili con una plancia completamente rivestita in pelle nappa e con rivestimento a bracciale sui sedili. L’alcantara ricopre l’intero tetto e le alette parasole, mentre le maniglie sono rivestite in pelle. La nuova DS9 E-Tense 360 ​​4×4 dunque si accinge al debutto sul mercato in Europa.

Ti potrebbe interessare: DS Automobiles: la casa francese del gruppo Stellantis condivide diversi valori con il mondo del golf

La nuova DS9 E-Tense 360 ​​4×4 è la versione ibrida plug-in più potente della berlina

Ti potrebbe interessare: DS 9 E-Tense: il gruppo propulsore ibrido plug-in assicura comfort e dinamismo

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI