DS E-Tense Performance anticipa le future auto senza freni tradizionali

DS Automobiles ha sviluppato un prototipo di veicolo elettrico, con il nome di DS E-Tense Performance, che utilizza solo la rigenerazione del motore elettrico invece dei freni convenzionali per frenare, mostrando un potenziale futuro per gli EV.

Utilizzando la tecnologia delle monoposto elettriche di Formula E del marchio, il concept impiega due motori elettrici per rallentare completamente attraverso la frenata rigenerativa, fino a 600 kW.

DS E-Tense Performance: la frenata rigenerativa è stata portata a un nuovo livello sul concept

Sebbene la frenata rigenerativa sia già disponibile nella maggior parte dei veicoli elettrici, la tecnologia è attualmente usata per integrare i freni ad attrito convenzionali. Tuttavia, il brand francese sta valutando se la sola frenata rigenerativa potrebbe eventualmente essere l’unico metodo per rallentare le auto, aiutando a ricaricare meglio la batteria nel processo ed eliminando i dischi e le pastiglie dei freni convenzionali.

La tecnologia intelligente rende completamente ridondante l’impianto frenante convenzionale della Formula E montato sulla DS E-Tense Performance.

La concept car elettrica è stata sviluppata in collaborazione con il team di Formula E vincitore del campionato e utilizza gli stessi motori elettrici che si trovano nelle monoposto da corsa. Con 815 CV alla spina e un’enorme coppia di 8000 Nm, la DS E-Tense Performance può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi.

Prevede una configurazione dual motor, con un propulsore posteriore da 350 kW e uno anteriore da 250 kW, oltre alla trazione integrale e a diverse tecnologie derivate dall’esperienza maturata da DS Automobiles in FE.

Un esempio è la batteria Saft prodotta da TotalEnergies che dispone di una chimica innovativa e un sistema di raffreddamento per una migliore efficienza. Utilizzando una ricarica da 350 kW, una ricarica completa può essere completata in soli 5 minuti.

È stata guidata anche dal CEO di Stellantis Carlos Tavares

Sabato è stata guidata dal CEO di Stellantis Carlos Tavares in occasione dell’apertura del quarto round del campionato mondiale di Formula E 2022 sul circuito cittadino di Monaco. Parliamo di un campionato dedicato esclusivamente alle monoposto elettriche, dove DS Automobiles è stata coinvolta sin dalla sua nascita e ha approfittato dell’appuntamento monegasco per svelare per la prima volta al pubblico la sua nuova concept car ad alte prestazioni.

Al termine le due giri del tracciato, Tavares ha dichiarato di essere rimasto colpito dal grip laterale e dalla potenza immediata disponibile. Inoltre, il CEO ha affermato che la vettura è stata molto agile grazie al suo torque vectoring e al suo baricentro molto basso.

Beatrice Foucher, CEO di DS Automobiles, ha dichiarato che La Formula E mira a massimizzare le prestazioni e l’efficienza e la DS E-Tense Performance è la visione della casa francese di un’auto stradale che utilizza la tecnologia vincente. La frenata rigenerativa è un modo molto efficace non solo per rallentare il veicolo, ma anche per migliorare le prestazioni della batteria. La DS E-Tense Performance porta la tecnologia a un nuovo livello, con la frenata rigenerativa utilizzata esclusivamente per rallentare il veicolo.

