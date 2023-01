Salone di Monaco 2023: la nuova edizione partirà il 5 settembre

L’edizione 2023 del Salone di Monaco, conosciuto anche come IAA Mobility, si terrà il 5 settembre. Gli organizzatori hanno confermato che quest’anno l’evento sarà suddiviso in due sezioni: una per il pubblico generale e una per le aziende del settore automobilistico.

La mostra per i consumatori darà l’opportunità di scoprire i veicoli connessi, la tecnologia di guida autonoma, la sostenibilità e molto altro ancora. La sezione IAA Summit, invece, vedrà la partecipazione di importanti case automobilistiche come BMW, Ford, Volkswagen e Mercedes, nonché di altre aziende del settore come Bosch, Continental e ZF.

Volkswagen ID. Life

Salone di Monaco 2023: confermata la seconda edizione dell’IAA Mobility

Oliver Zipse, CEO di BMW, ha espresso la sua emozione per la seconda edizione del Salone di Monaco dove mostrerà come la sua azienda sta lavorando per rendere la mobilità di domani più sostenibile e allo stesso tempo più tecnologica.

Anche Ola Kallenius, presidente di Mercedes, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento, sottolineando che il concetto avanzato del secondo IAA Mobility dimostra ancora una volta l’importanza di lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo della mobilità sostenibile.

La scorsa edizione del Salone di Monaco è stata molto significativa poiché sono stati presentati numerosi veicoli interessanti, come il Dacia Jogger (che propone fino a sette posti a sedere) e la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance ibrida plug-in ad alte prestazioni.

Inoltre, molti costruttori hanno presentato veicoli futuristici, come la Porsche Mission R e la Volkswagen ID. Life. La prossima edizione del 2023 sarà aperta dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, per sottolineare l’importanza dell’industria automobilistica per l’economia e l’identità della Germania. Non vediamo l’ora di scoprire maggiori dettagli sul Salone di Monaco 2023, in particolare su quali case automobilistiche parteciperanno.

Porsche Mission R