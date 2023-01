Peugeot 3008: si amplia la gamma con la 3008 Hybrid 180

Peugeot ha ampliato la gamma della Peugeot 3008, una revisione che permette di introdurre a listino anche una versione rinnovata con la quale viene introdotta la motorizzazione Plug-In Hybrid da 180 cavalli di potenza utile per incrementare la platea di clienti che intendono scegliere questo SUV comunque di grande successo.

La Peugeot 3008 si può avere infatti in due differenti allestimenti e si affianca alle altre motorizzazioni Plug-In Hybrid già a disposizione: si tratta delle unità capaci di 225 cavalli di potenza, con trazione anteriore, e di 300 cavalli di potenza con trazione su tutte e quattro le ruote. Questa nuova variante si può già ordinare in Italia ad un prezzo di listino che parte da 47.200 euro con cambio automatico EAT8 che introduce un nuovo selettore a impulsi e-toggle.

Con la nuova Peugeot 3008 Hybrid 180 procede il processo di elettrificazione del Costruttore del Leone

L’introduzione della Peugeot 3008 Hybrid 180 si introduce in un corposo processo di elettrificazione sul quale si è impegnato già da tempo il Costruttore del Leone, una tabella di marcia che prosegue anche durante questo nuovo anno dove la totalità dei modelli coinvolti sarà disponibile in versione elettrificata.

La variante Hybrid 180 della Peugeot 3008 adotta la trazione sull’asse anteriore e si affianca al resto dell’offerta oggi ordinabile per quanto riguarda il SUV del Leone citato: si affianca infatti alle già citate varianti Hybrid 225 e Hybrid 300. La nuova Peugeot 3008 Hybrid 180 utilizza un powetrain che affianca al tradizionale propulsore endotermico a benzina da 1.6 litri, e 150 cavalli di potenza, una unità elettrica da 110 cavalli per una potenza complessiva erogata di 180 cavalli.

Può contare su interessanti valori prestazionali

Il SUV, dotato di questa unità ibrida da 180 cavalli, può vantare un concreto apporto in termini di valori prestazionali. Si accelera infatti da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi e si raggiunge una velocità massima di 215 km/h. La batteria gli ioni di litio da 13,2 kWh, a disposizione di questa unità, permette di viaggiare completamente in elettrico per circa 60 chilometri e si può ricaricare anche a casa in circa 7 ore e mezza o mediante le colonnine pubbliche di ricarica, o wallbox, in 2 ore di tempo sfruttando il caricatore OBC opzionale da 7,4 kW.

Si può quindi già ordinare grazie a due allestimenti disponibili: Active Pack e Allure Pack con un prezzo di listino, rispettivamente, pari a 47.200 euro e 49.200 euro chiavi in mano: praticamente 1.500 euro in meno rispetto alla Hybrid 225. Contestualmente all’arrivo di questa nuova versione, tutta la gamma della Peugeot 3008, dotata del cambio automatico EAT8, introduce il nuovo selettore cambio ad impulsi e-toggle, lo stesso già disponibile sulle 308 e 408. Un’evoluzione tecnologica importante che libera spazio sulla console centrale e rende ancora più immediata la gestione del selettore stesso.