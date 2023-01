Jeep Cherokee: gamma ridotta in vista della fine della produzione

Negli USA Jeep ha notevolmente ridotto la gamma di Jeep Cherokee per quello che sembra essere l’anno modello finale della generazione attuale. Il Cherokee del 2023 è ora disponibile nei livelli di allestimento Altitude Lux e Trailhawk, e le uniche scelte di motore sono ora il quattro cilindri in linea da 2,4 litri aspirato da 180 CV e un quattro cilindri in linea da 2,0 litri turbo da 270 CV, il precedente motore V-6 da 3,2 litri è stato abbandonato.

Jeep negli USA riduce all’osso la gamma di Jeep Cherokee prossima a dire addio

Il prezzo parte da $ 39.290 per Altitude Lux e $ 42.890 per Trailhawk, ed entrambi sono forniti di serie con la trazione integrale. Questo è un grande salto rispetto al prezzo base del modello del 2022, che partiva da $ 31.590 per l’Altitude a trazione anteriore, anche l’Altitude 4×4 del 2022, tuttavia, costava $ 6200 in meno rispetto al modello Altitude Lux di quest’anno, che ottiene attrezzature extra tra cui sedili in pelle, volante riscaldato e avvio remoto. Il Trailhawk, che in precedenza aveva il motore V-6 da 3,2 litri, ottiene un aumento di prezzo di $ 3750 rispetto allo scorso anno.

In precedenza avevamo riferito che lo stabilimento di Belvedere in Illinois, che costruisce il SUV compatto sarebbe rimasto inattivo dopo febbraio 2023. Jeep ha confermato allora che i Cherokee in costruzione ora sono modelli 2023. I rapporti secondo cui la produzione di Jeep Cherokee potrebbe trasferirsi in Messico, dopo che lo stabilimento di Stellantis a Belvidere in Illinois sarà inattivo, suggeriscono che la sostituta del Cherokee potrebbe arrivare presto.

L’attuale generazione KL di Cherokee è in vendita dall’anno modello 2014 dunque sia già in ritardo per quanto concerne il debutto di una nuova generazione. vedremo nei prossimi mesi che notizie arriveranno a proposito di questo famoso modello della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis.