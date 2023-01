Nuova Fiat Strada: ecco come cambierà il modello

Dopo aver confermato che la nuova Fiat Strada sarà lanciata nel 2° semestre con un look rinnovato, Stellantis svela maggiori dettagli sul restyling del pick-up. Nella presentazione fatta in Argentina durante il festival estivo di Cariló, l’azienda ha già rivelato alcune informazioni sul veicolo, affermando che avrà “nuovi motori, dettagli esterni, tecnologia e comfort, e novità anche negli interni“, e che il lancio si svolgerà nel 3° trimestre.

Nel corso del 2023 nuova Fiat Strada sarà svelata: ecco quali saranno le novità principali

In una delle immagini di presentazione, Stellantis chiarisce che la Nuova Fiat Strada 2024 sarà lanciata nel 3° trimestre. Nel caso del Brasile, l’arrivo potrebbe avvenire un po’ prima, visto che il pick-up viene prodotto a Betim (MG). L’azienda parla di nuovi motori e powertrain per il pick-up e quello che è già stato detto è che adotterà il 1.0 turbo da 130 cv e 20,4 kgfm che equipaggia Fiat Pulse e Fastback, abbinato al cambio CVT a 7 marce simulate. Tuttavia, rimane in dubbio se vedremo ulteriori cambiamenti.

Fiat per ora parla di dettagli esterni, ma ovviamente ha inserito nella presentazione una foto dell’attuale Strada per non rovinare la sorpresa. Considerando quanto fatto dal brand con Fiat Argo e Cronos, è possibile che il restyling sarà talmente leggero da risultare impercettibile per molti. L’immagine cita anche i fari a LED, dotazione già presente per le versioni Volcano e Ranch.

I dirigenti del produttore hanno parlato di Strada che guadagna più attrezzature, sia per la connettività che per la sicurezza. L’unico che è già stato rivelato è il sistema multimediale Uconnect, che avrà uno schermo da 8,4 pollici nelle versioni più costose, contro il display da 7 pollici del modello attuale. Poiché il pickup ha già una cornice più spessa per lo schermo utilizzato oggi, non sarà difficile adattarsi a un display più grande. In caso di sicurezza, potrebbero comparire alcune voci presenti su Pulse, come la frenata di emergenza autonoma e l’avviso di deviazione dalla corsia.

Nonostante abbia solo tre anni sul mercato, rinnovare la Fiat Strada ha ora un senso a causa dei cambiamenti nel segmento. La Volkswagen sta preparando un restyling per Saveiro, sempre posizionato nella stessa categoria e che cercherà di porre fine al predominio del modello Fiat. E poi c’è la nuova Chevrolet Montana, che si posizionerà un po’ più in alto per attrarre i clienti che acquisteranno le versioni più costose della Strada. Qui vi mostriamo un render del designer Kleber Silva che ha immaginato come sarà la nuova Fiat Strada.