Fiat Argo 2023: debutta il nuovo restyling della famosa hatch

Auto Fiat più venduta nel 2021 (con quasi 85.000 veicoli) e terza complessivamente del mercato brasiliano nello stesso anno, la Fiat Argo compie un’altra impresa: ha appena raggiunto la soglia delle 400.000 unità prodotte presso lo stabilimento di Betim (MG) dal suo lancio avvenuto nel 2017.

Contestualmente al raggiungimento di questo importante numero, lo storico marchio torinese ha presentato il model year 2023 che porta con sé diverse novità, principalmente nel design. Una delle caratteristiche principali del modello è che è diventato ancora più accattivante.

Fiat Argo 2023: la popolare vettura per il mercato brasiliano si aggiorna con diverse novità

La Fiat Argo 2023 ora vanta nuove caratteristiche principalmente nel suo design anteriore. Il paraurti ha acquisito linee più audaci, che offrono comunque una maggiore protezione. Anche la griglia anteriore ha subito delle modifiche: è stata unificata con i fari, offrendo una visione più fluida dei gruppi ottici anteriori, che non presentano le precedenti interruzioni nella visualizzazione del design e gli conferisce un aspetto più robusto.

Inoltre, conferisce un tocco sfumato al motivo della griglia per adattarsi alla nuova fluidità del design anteriore dell’Argo 2023. Queste modifiche servono ad aggiornare l’aspetto del modello con la nuova estetica del design del marchio, ma senza perdere la sua autenticità.

Vale la pena notare che la disposizione dei fari nella posizione più centralizzata è stata strategicamente pensata per preservare l’eredità italiana del design del modello. La Fiat Argo 2023 ora viene offerta anche con una nuova colorazione: Grigio Strato. Per completare, tutte le versioni arrivano con nuovi cerchi in lega e coprimozzi.

La famosa hatch targata Fiat presenta anche cambiamenti all’interno. All’interno, l’Argo 2023 si presenta con un nuovo volante, più elegante e che segue le modifiche adottate con il rebranding del marchio con l’inserimento del Fiat Script.

Anche la versione avventurosa della gamma, la Fiat Argo Trekking, è dotata di nuove funzionalità. Vanta un look aggiornato, con paraurti diversi e nuovi design degli adesivi in ​​nero e con dettagli arancioni maggiormente presenti sia sul cofano (ora più lungo) che sulla fiancata.

È importante ricordare che, nonostante le modifiche, la versione mantiene il suo logo tradizionale sugli adesivi, che è composto da tre diverse forme con significati differenti: trascendere, esplorare e creare.