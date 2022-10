Fiat Pulse: in Brasile allerta per il motore 1.0 Turbo

Diversi utenti brasiliani hanno rilevato una serie di problemi nel motore 1.0 turbo della Fiat Pulse. A quanto pare alcuni proprietari del nuovo crossover hanno rilevato un livello dell’olio basso nelle loro unità con un chilometraggio molto basso, costringendoli a rivolgersi al rivenditore per una revisione.

Qualche problema in Brasile per la versione di Fiat Pulse con motore 1.0 Turbo

Secondo quanto riportato dal sito brasiliano uol.com.br, le denunce sono apparse su un gruppo Facebook chiamato “ Fiat Pulse Club ”. Tutto è iniziato quando il primo utente ha rilevato il problema e lo ha comunicato attraverso un post, che ha portato più proprietari ad esporsi dicendo di avere lo stesso problema nelle loro unità.

In un caso particolare, la Fiat Pulse aveva appena 4.500 chilometri e, secondo il suo proprietario, il livello dell’olio era “molto basso”. Secondo quanto pubblicato dal sito, alcuni concessionari sono stati incaricati di controllare il livello dell’olio, mentre altri sono stati incaricati di eseguire il servizio di manutenzione.

Ma la verità è che al momento la causa di questo problema non è stata ancora trovata. Tuttavia, qualche mese fa sia Fiat che Jeep (entrambe appartenenti al gruppo Stellantis) hanno chiesto una revisione (anche se non obbligatoria) in Brasile per tutti i modelli dotati di motori 1.0 e 1.3 turbo (Jeep Renegade e Compass e Fiat Pulse e Toro), autorizzando la sostituzione della pompa olio. Il richiamo riguardava i veicoli prodotti tra gennaio e aprile 2022.

Ma a quel tempo, l’azienda non ha menzionato alcun problema relativo alla pompa dell’olio che causa un basso livello nel basamento. Il marchio aveva solo garantito ” questa azione costituisce l’impegno di Stellantis per garantire il miglioramento continuo della qualità dei suoi prodotti e non rappresenta un rischio per la salute o la sicurezza dei consumatori “.

Si segnala che in Brasile Stellantis ha già fatto una dichiarazione al riguardo, dove afferma che ” non c’è problema di manutenzione di veicoli con motore 1.0 turbo in relazione ai suddetti inconvenienti “. Oltre a ciò, l’azienda ha messo a disposizione tutti i suoi canali di assistenza e la rete di rivenditori per risolvere qualsiasi problema, sebbene al momento non ci fosse un richiamo ufficiale.

