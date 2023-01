Nuova Fiat Multipla: futura top di gamma della casa italiana?

Si parla già da un po’ di nuova Fiat Multipla. Potrebbe essere questo il nome della futura top di gamma della principale casa automobilistica italiana che sarà molto probabilmente un crossover lungo circa 4,5 m. La vettura potrebbe essere costruita in Turchia negli stabilimenti Tofas a Bursa su piattaforma STLA Medium e avere solo versioni completamente elettriche. Il nome non è ancora certo, ma sembra che Fiat voglia utilizzare per le sue nuove auto nomi che fanno parte della sua storia come 600, Panda, Topolino e appunto Multipla.

Nuova Fiat Multipla: la futura top di gamma di Fiat si dovrebbe chiamare così e dovrebbe debuttare nel corso del 2025

L’anno di debutto della nuova Fiat Multipla potrebbe essere il 2025 o al massimo il 2026. L’auto prenderebbe il posto della Tipo nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Lo stile potrebbe essere vicino a quello della concept Fiat Centoventi anche se qualcuno ipotizza una vicinanza anche con la futura generazione di Citroen C5 Aircross. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi negli ultimi mesi ad immaginare come potrebbe essere questa vettura dopo che si è saputo che forse l’auto in questione si chiamerà proprio nuova Fiat Multipla.

Questa auto dunque sarebbe il modello che completerà la gamma di Fiat dopo gli arrivi della nuova Fiat 600, della nuova Fiat Topolino e della nuova Fiat Panda che arriverà nel 2024 e forse sarà prodotta a Kragujevac in Serbia. Non è ancora chiaro se questo modello prenderà il posto anche della 500X che a quanto pare sarà sostituita da un modello dalle dimensioni maggiori. Come tutte le auto della casa italiana si caratterizzerà per un rapporto qualità prezzo davvero interessante e per caratteristiche che la renderanno un’auto particolarmente adatta alle famiglie.

Vedremo nel corso del 2023 appena iniziato quali novità emergeranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori quando finalmente sarà svelato.