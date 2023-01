Nuova Fiat Panda: quali motori per la futura generazione?

Nuova Fiat Panda è una delle novità più attese tra quelle annunciate nei prossimi anni non solo per la principale casa automobilistica italiana ma per l’intero gruppo Stellantis. A proposito di questo modello sappiamo che arriverà intorno alla metà del 2024.

Non si esclude però una qualche anticipazione entro la fine del 2023 forse sotto forma di prime immagini teaser. Di questa auto sappiamo anche che sarà molto diversa dal modello attuale con cui convivrà per un paio di anni. Infatti l’attuale Panda continuerà ad essere prodotta a Pomigliano fino alla fine del 2026 come confermato nei mesi scorsi dal gruppo Stellantis.

Ancora dubbi sulla gamma dei motori della nuova Fiat Panda

Nuova Fiat Panda sorgerà sulla nuova piattaforma STLA Small e avrà una lunghezza intorno ai 4 metri. L’auto avrà di certo almeno una versione completamente elettrica con autonomia di circa 400 km, ma non si esclude che le varianti a zero emissioni possano essere anche più di una. Per quanto riguarda invece il resto della gamma di motori si discute se questo modello al pari della nuova Fiat 600 che sarà presentata nei prossimi mesi avrà anche versioni a combustione o solo varianti elettriche.

A nostro avviso è possibile che insieme alle versioni elettriche vengano proposte sul mercato anche versioni termiche con motori ibridi e a benzina. Questo allo scopo di portare sul mercato un veicolo che possa andare bene per tutte le tasche con prezzi molto popolari nelle sue versioni entry level. Si parla ad esempio della possibile presenza nella gamma dei motori del 1.2 PureTech di PSA con potenze tra 85 e 110 CV.

Per quanto riguarda i prezzi di partenza di questo modello, si ipotizza che le versioni entry level possano partire da prezzi intorno ai 15 mila euro. Già nel corso del 2023 dovrebbero arrivare ulteriori notizie a proposito di quelle che saranno le caratteristiche della nuova Fiat Panda.