Nuova Fiat Topolino: prime conferme ufficiali dal CEO di Fiat

Nelle scorse ore dal Regno Unito sono arrivate le prime conferme ufficiali che una nuova Fiat Topolino potrebbe effettivamente arricchire la gamma della principale casa automobilistica italiana. Il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois parlando con il magazine inglese Auto Express ha confermato che la sua casa automobilistica sta effettivamente pensando di entrare nel redditizio segmento dei quadricicli elettrici visto anche il successo ottenuto da Citroen e Opel che negli scorsi anni hanno lanciato Citroen Ami e Opel Rocks-e.

Nuova Fiat Topolino: prime conferme ufficiali da parte del numero uno della principale casa italiana, il CEO Olivier Francois

Francois ha detto che attualmente è impegnato in discussioni con Opel e Citroen proprio in vista del lancio di un simile modello per il quale si stanno però ancora valutando tutta una serie di cose. Infatti il progetto è sicuramente interessante ma le sfide in proposito non mancano come sottolineato nel corso di questa intervista da Francois che ha ricordato come non sia affatto semplice partendo da un “Cubo” realizzare un veicolo che sia gradevole a livello di design. Inoltre un’altra sfida da affrontare per il lancio della nuova Fiat Topolino sarà quello relativo ai volumi che tale veicolo riuscirà a garantire. Infatti Fiat vorrebbe la garanzia che le vendite siano un numero sufficiente a rendere il progetto valido e sostenibile a livello economico.

Sebbene Francois abbia confermato che Fiat vuole entrare nel segmento dei quadricicli elettrici non è stato però confermato che nuova Fiat Topolino sarà effettivamente il nome scelto per questo veicolo. Sembra però che questo nome sia in pole position per essere utilizzato per questa vettura tornando a far parte della gamma della casa automobilistica torinese.

A quanto pare se il progetto andrà in porto lo sapremo comunque tra pochissimi mesi. Qualcuno ipotizza che il lancio della nuova Fiat Topolino possa avvenire entro la fine del 2023 anche su questo però si attendono conferme ufficiali. Sembra invece scontato che il luogo di produzione di questo eventuale modello sia lo stesso di Citroen Ami e Opel Rocks-e e cioè lo stabilimento Stellantis di Kenitra.