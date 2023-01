Alfa Romeo Tonale GTA: c’è chi lo immagina così [Video]

Nelle scorse ore sul web ha fatto molto scalpore un video che mostra un nuovo Concept/Rendering di Tommaso D’Amico, architetto e designer non nuovo a questi exploit. Nel video l’autore propone la sua ipotesi di una nuova Alfa Romeo Tonale GTA. Si tratta di un modello che esalta ulteriormente le qualità sportive della nuova TONALE. Nell’osservare un’auto dall’aspetto innegabilmente innovativo, che a stile e personalità associa tanta grinta e potenza, si nota l’emergere di un forte carattere tipico delle vetture di Alfa Romeo.

Un video ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Alfa Romeo Tonale GTA qualora il Biscione decidesse di lanciarla

La nuova Alfa Romeo Tonale GTA così come viene immaginata in questo video punterà su moderni sistemi di infotainment e connettività, con eccellenti caratteristiche di abitabilità e l’aggiunta di componenti proprie di un mezzo di alto livello. Questo gioiello, così come ipotizza l’autore del rendere sul suo canale di YouTube, sulla base delle moderne tecniche, prevede un motore Hibrid 2.0 con 300 cv TCT7 a trazione anteriore. Sul fronte della dotazione il modello aggiunge, a quanto già descritto fantastici cerchi da 20”. La carrozzeria avrà naturalmente colorazioni attuali che, con splendide sfumature, esalteranno ulteriormente la linea del modello rendendolo particolarmente seducente.

Al momento una Alfa Romeo Tonale GTA non è prevista, così come non è prevista nemmeno una Tonale Quadrifoglio di cui in passato vi abbiamo mostrato numerosi render. Infatti Tonale è stato lanciato come un modello fatto per la città che offre lusso, tecnologia e comfort, come più volte ha spiegato il numero uno della casa automobilistica del Biscione, Jean-Philippe Imparato secondo cui le sigle GTA e Quadrifoglio torneranno in futuro a far parte della gamma di Alfa Romeo ma con altri modelli più votati alle prestazioni.

Nonostante ciò la speranza è l’ultima a morire, come ha detto lo stesso Imparato, se le vendite di Tonale dovessero continuare ad andare bene come adesso non si può escludere il lancio di ulteriori versioni per aumentare ulteriormente le vendite.