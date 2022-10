Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio: sarà la sorpresa del centenario del famoso simbolo?

Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio è un modello che sebbene non sia ufficialmente previsto continua a far parlare di se. Del resto, i render apparsi sul web ad ipotizzare l’aspetto di questo ipotetico modello stanno facendo letteralmente sognare i numerosi fan del Biscione, che si augurano di poter vedere dal vivo una vettura di questo tipo.

Nel 2023 per il centenario di Quadrifoglio la sorpresa potrebbe essere Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio?

Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio non era nei piani iniziali della casa automobilistica milanese, come ha confermato nei mesi scorsi il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Questo tuttavia non ha chiuso del tutto all’arrivo di questo modello affermando che qualora le cose per il veicolo dovessero andare per il verso giusto ipotizzare nuove versioni tra cui una Quadrifoglio non sarebbe poi un’idea così folle. Ciò significa che se le vendite di Tonale dovessero essere molto più forti del previsto allora tutto sarà possibile.

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la notizia che nel 2023 si festeggia il centenario della gamma Quadrifoglio e Alfa Romeo ha intenzione di organizzare qualcosa di speciale, un evento per celebrare il famoso simbolo che ha fatto la storia del Biscione. E’ stato anche anticipato che in vista di questo evento ci sarà qualche grossa sorpresa per festeggiare degnamente il tutto. Qualcuno dunque ipotizza che la sorpresa possa essere proprio il lancio di una Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio.

Ovviamente non tutti la pensano alla stessa maniera e c’è chi invece ritiene che la sorpresa possa riguarda la famosa concept car di una vettura sportiva promessa da Imparato, anche se a dire il vero il suo debutto dovrebbe avvenire ad inizio 2023 e dunque i tempi non coincidono. Altri ancora invece ritengono che la sorpresa possa essere legata alla berlina Giulia. Staremo a vedere.

