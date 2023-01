Dopo Fiat 600 torna anche Alfa Romeo MiTo?

Il 2023 dovrebbe essere per Fiat l’anno del ritorno in gamma del nome Fiat 600. Infatti si vocifera che questo nome possa essere adottato per il nuovo SUV compatto che la principale casa automobilistica italiana presenterà nel corso di questa prima metà del 2023. Questo potrebbe non essere l’unico nome storico a tornare nella gamma di un brand di Stellantis. Voci di corridoio dicono che il futuro B-SUV del Biscione potrebbe avere il nome di nuova Alfa Romeo MiTo.

Nuova Alfa Romeo MiTo sarà il nome del nuovo SUV del Biscione?

Anche in questo caso si tratta di semplici indiscrezioni e dunque fino a quando non arriveranno conferme ufficiali da parte di Alfa Romeo o Stellantis non possiamo essere sicuri che in effetti questo modello che dovrebbe essere presentato nel corso del mese di marzo del 2024 si chiamerà effettivamente nuova Alfa Romeo MiTo. Ricordiamo che questa auto sarà la futura entry level della gamma della storica casa automobilistica milanese.

La nuova Alfa Romeo MiTo o come si chiamerà questo modello infatti sorgerà sulla piattaforma CMP e arà una lunghezza tra i 4,2 e i 4,3 m. Si tratterà dunque di un modello che andrà a collocarsi in un segmento di mercato tra i più in voga nel settore automobilistico che dovrebbe quindi portare ad Alfa Romeo un gran numero di immatricolazioni. Si dice che questa auto potrebbe venire prodotta in circa 100 mila unità all’anno.

La nuova Alfa Romeo MiTo potrebbe chiamarsi così in quanto Alfa Romeo intende utilizzare per le sue auto future nomi che fanno già parte della storia del marchio. E’ stato escluso che questo modello si chiamerà Brennero come invece si era vociferato negli scorsi anni.

Ovviamente non possiamo escludere che alla fine venga scelto un altro nome ma sempre attingendo alla storia del Biscione. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nei prossimi mesi. Di certo infatti in questo 2023 arriveranno importanti aggiornamenti a proposito di questo SUV compatto e non possiamo escludere che vi possa essere qualche anticipazione importante prima del debutto di marzo 2024.