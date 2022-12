Alfa Romeo B-SUV: ecco con che motori sarà commercializzato

Alfa Romeo B-SUV sarà la prossima grande novità prevista per la gamma della casa automobilistica del Biscione. Se non ci saranno cambiamenti il suo debutto ufficiale è previsto per il mese di marzo del 2024. Non escludiamo però che prima di quella data forse già alla fine del prossimo anno possano arrivare alcune anticipazioni su come sarà questo modello di cui al momento non si conosce nemmeno il nome che comunque avrà radici fortemente italiane.

Ecco che motori avrà il futuro Alfa Romeo B-SUV

Alfa Romeo B-SUV sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e nuova Fiat 600 su piattaforma CMP. Il nuovo entry level della casa automobilistica milanese arriverà sul mercato in versione completamente elettrica, divenendo la prima auto a zero emissioni nella storia di Alfa Romeo. Oltre a questo motore comunque esisterà anche un’altra versione di questo veicolo con motore mild hybrid basata sul 1.200 cc PureTech a benzina.

Questa versione di Alfa Romeo B-SUV sarà a quella a prezzi più accessibili. A quanto pare però non sarà commercializzata in tutti i mercati e dunque ci saranno paesi in cui sarà presente solo la versione elettrica del nuovo SUV compatto di Alfa Romeo. La versione elettrica di questo modello disporrà invece al pari di Jeep Avenger della batteria da 54 kWh e del motore elettrico da 156 cv.

Alfa Romeo B-SUV: ecco quali motori faranno parte della gamma del futuro modello entry level della casa automobilistica del Biscione

Questa vettura avrà il compito di sfidare ad armi pari auto del calibro Mercedes EQA e BMW X1. Del resto Stellantis vuole rilanciare Alfa Romeo nel segmento premium del mercato auto a livello e globale e dunque fare bene in questo segmento diventa fondamentale.

Alfa Romeo B-SUV dovrebbe diventare in breve tempo il modello più venduto tra quelli presenti nella gamma di Alfa Romeo con un prezzo di partenza intorno ai 30 mila euro. A Tychy dovrebbero essere prodotte circa 100 mila unità ogni anno.