Ferrari F40: una calamita a Monte Carlo | Video

La Ferrari F40 è la protagonista del video odierno, girato a Monte Carlo. Diversi esemplari della specie sono stati immortalati nei fotogrammi, ma vi suggeriamo di andare subito al minuto 1’18” (dove in prima battuta vi porterà il filmato), per misurare l’effetto che ancora oggi la meravigliosa supercar di Maranello riesce a produrre sulla gente di tutte le età. Anche nei posti più chic del pianeta, dove il lusso è di casa, come il Principato di Monaco, questa “rossa” è una calamita per tutti.

Impossibile resistere al fascino magnetico della Ferrari F40: un’auto che non invecchia mai. Col passare del tempo, anzi, piace ancora di più, specie se raffrontata a certi elettrodomestici dell’era contemporanea. Le sue forme sono quanto di più spettacolare e coinvolgente si possa chiedere. Non esiste nulla di paragonabile a lei in termini di carisma, fatta eccezione per la 250 GTO, la 330 P4 e pochissime altre.

Il muso basso e profilato, la coda alata, il profilo da jet: si starebbe per mesi interi a guardare i suoi tratti, senza mai staccare gli occhi. Da ogni prospettiva d’osservazione la Ferrari F40 è incantevole. Nella vista anteriore e di 3/4 anteriore, poi, è qualcosa di spaziale. Sul piano stilistico sembra più moderna delle “rosse” dell’attuale listino, rispetto alle quali è anche più armonica, identitaria ed espressiva. La meccanica non è da meno.

Anima viva di questa meravigliosa vettura del “cavallino rampante” è un motore V8 biturbo da 2.9 litri, che eroga 478 cavalli di potenza massima. Sono dei purosangue di razza, che si scatenano con l’energia di un vulcano, incollando le spalle al sedile. Oggi diverse auto fanno meglio di lei sul piano prestazionale, grazie ai progressi tecnologici e alla superiore potenza, ma l’intensità delle emozioni regalate dalla Ferrari F40 resta irraggiungibile.

Il merito è di un progetto straordinario, sviluppato in modo armonico in tutte i suoi elementi da un’unica mente pensante: quella dell’ingegnere Nicola Materazzi, recentemente scomparso. La sua creatura è diventata un mito assoluto. Gran parte del merito va allo stile di Pininfarina, che suscita ammirazione a tutte le latitudini. Il video lo conferma. Buona visione!