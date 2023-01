Jeep: anche nel 2022 la sua gamma è la più venduta in Italia nel mercato LEV

Jeep si conferma una certezza in Italia per quanto riguarda le vendite di veicoli elettrificati. La casa automobilistica americana infatti ha concluso anche il 2022 nel nostro paese con il primato nel mercato “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, grazie a una quota del 16,3 per cento tra tutti i modelli LEV.

Il successo del marchio americano del gruppo Stellantis porta la firma dei SUV Made in Italy Renegade 4xe e Compass 4xe e dell’icona Wrangler 4xe. Lo scorso anno, la quota del marchio americano nel comparto LEV è stata stabilmente sopra il 15 per cento, con picchi superiori al 20 per cento.

Jeep si conferma casa automobilistica leader in Italia nel segmento dei veicoli LEV

Jeep Compass è la numero uno del mercato autovetture LEV e nel segmento C-SUV primeggia con una quota del 23 per cento mentre Renegade è seconda e domina nel segmento B-SUV con una quota del 52 per cento.

Prosegue dunque con ottimi presupposti il cammino verso la libertà a zero emissioni: sono già stati annunciati quattro SUV completamente elettrici in Nord America e in Europa entro la fine del 2025, tra questi il nuovo Recon e il futuro Wagoneer S di cui a breve conosceremo il nome ufficiale.

Inoltre ricordiamo che Jeep Avenger, il primo SUV Jeep 100 per cento elettrico è stato già lanciato nel nostro continente ottenendo un gran numero di prenotazioni prima ancora del debutto in concessionaria. Dunque anche nell’anno che si è appena concluso la casa automobilistica americana ribadisce la sua leadership in questo importante segmento di mercato che in futuro avrà sempre più spazio.

Jeep

Vedremo dunque a proposito di Jeep quali altre novità arriveranno nel corso di questo 2023 che è appena iniziato ma che già si prospetta come un anno molto interessante per il marchio statunitense famoso per i suoi SUV e i suoi fuoristrada.