Jeep: presto sapremo che nome sarà stato scelto per il Wagoneer S

Jeep Wagoneer S è il nome che momentaneamente è stato dato alla prima versione completamente elettrica della famiglia Wagoneer. Distinto dalle normali versioni di Wagoneer e Grand Wagoneer, questo modello debutterà nel 2024.

Jeep ha chiesto al pubblico suggerimenti sul nome ufficiale in un concorso online. Il concorso ha avuto una breve durata essendo terminato il 2 dicembre scorso. Chiunque abbia presentato il nome che Jeep inevitabilmente sceglie vincerà una vacanza per quattro al Jackson Hole Mountain Resort del Wyoming. La vacanza di una settimana ha un valore di $ 40.000.

Presto conosceremo il nome scelto per il futuro SUV elettrico Jeep Wagoneer S e chi avrà vinto il premio da 40 mila dollari

Jeep si unisce a tutti gli altri marchi del gruppo Stellantis passando alla propulsione elettrica. Il piano a lungo termine Dare Forward 2030 della multinazionale è impostato per raggiungere zero emissioni nette di carbonio con i veicoli elettrici a batteria (BEV). Entro il 2038, Stellantis afferma di voler vendere il 100% di veicoli elettrici in Europa e il 50% negli Stati Uniti.

È importante sottolineare che questi veicoli elettrici non sono progettati per sostituire l’attuale gamma Jeep alimentata a combustibili fossili. Il Wagoneer S e il Recon in stile Wrangler recentemente presentato mostrano come il marchio può evolversi man mano che i governi di tutto il mondo restringeranno le normative sulle emissioni.

Ci sono solo poche immagini e video della futura Jeep Wagoneer S generate al computer. Tuttavia, il nuovo SUV elettrico dovrebbe essere uno spettacolo. Con il suo cruscotto anteriore inclinato in avanti e la griglia anteriore illuminata a LED, Wagoneer S porta il linguaggio del design Jeep nel prossimo decennio. Il suo profilo lungo e apparentemente ribassato è segnato nella parte posteriore da un’ala sospesa.

In un video di AutoBlog, il Chief Design Officer di Stellantis, Ralph Gilles, afferma che la Wagoneer S “ridefinirà l’art of America premium”. Il SUV di medie dimensioni si posizionerà sul mercato per competere direttamente con Land Rover Range Rover Sport, Audi Q5 e BMW X5. Anche se il nome in codice “S” è momentaneo rappresenta una cosa: la velocità. Gilles dice che sta anche per “sorprendente” e “sexy”. Divagando sul powertrain, non ci sono specifiche tecniche ufficiali, ma MotorTrend presuppone doppi motori anteriori e posteriori. Qualunque sia la configurazione, si dice che la Jeep Wagoneer S abbia una potenza di 600 CV raggiungendo 700 km con una singola carica.

Jeep

Il tempo di 0-100 km/h di 3,5 secondi del Wagoneer S garantisce al SUV prestazioni eccezionali in strada. Tuttavia, questo modello ha ancora credenziali fuoristrada. Costruito sulla piattaforma modulare STLA Large, avrà capacità di trazione integrale e gestione di tutti i terreni. Tuttavia, il Wagoneer S non sarà classificato Rubicon come la maggior parte delle altre Jeep.