Alfa Romeo: negli auguri di fine anno indizio sulla prossima auto?

Nelle scorse ore sui social Alfa Romeo ha pubblicato il consueto video di auguri di fine anno. Il filmato si conclude con un’immagine criptica. Sembra trattarsi del teaser di qualche futuro modello forse la nuova Alfa Romeo 33 Stradale che come vi abbiamo scritto di recente sarà svelata nel corso del primo trimestre del 2023, forse verso fine marzo. La vettura sarà una concept car di un’auto sportiva che dovrebbe rappresentare una sorta di omaggio alla famosa 33 Stradale del 1967 che fu costruita in appena 18 esemplari.

Alfa Romeo: video di auguri si buon anno con sorpresa per la casa automobilistica del Biscione

Ovviamente non possiamo escludere che si tratti di altro. Del resto Il 2023 di Alfa Romeo sarà un anno davvero ricco di novità e sorprese per la casa automobilistica del Biscione che festeggerà i 100 anni del Quadrifoglio. Sempre nel 2023 si completerà l’arrivo del SUV Alfa Romeo Tonale in tutto il mondo con lo sbarco in mercati importanti come gli Stati Uniti dove il SUV arriverà unicamente in versione ibrida plug-in.

Sempre nel 2023 assisteremo al debutto del restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio dopo che a novembre è stato rivelato quello del resto della gamma. Entro la fine del prossimo anno non escludiamo le prime immagini del nuovo B-SUV che lo storico marchio milanese produrrà in Polonia nello stabilimento Stellantis di Tychy insieme a Jeep Avenger e alla nuova Fiat 600. A proposito di questo modello ricordiamo che la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nel mese di marzo del 2024 e dunque ipotizzare qualche anticipazione entro la fine del prossimo anno non sembra un’idea tanto assurda.

Vedremo dunque che novità arriveranno da Alfa Romeo nei prossimi mesi. Quello che è certo è che le sorprese non mancheranno nemmeno il prossimo anno nonostante non ci sarà l’arrivo di un modello vero e proprio nella gamma della casa automobilistica del Biscione.