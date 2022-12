Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: foto spia del restyling

Il 2023 sarà sicuramente l’anno del debutto di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio restyling. Dopo che a novembre l’aggiornamento del resto della gamma del SUV è stato anticipato dalla casa automobilistica del Biscione rimane adesso da scoprire come cambierà la versione top di gamma del SUV che sarà presentata molto probabilmente nel corso della prima metà del prossimo anno insieme ad Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio restyling: Nuove foto spia dell’aggiornamento relativo alla versione top di gamma del SUV

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio dovrebbe subire gli stessi interventi che abbiamo visto con le altre versioni del SUV con alcune lievi modifiche estetiche che riguardano in particolare fari e trilobo. All’interno troverà spazio il nuovo quadro strumenti digitale. In più la versione Quadrifoglio dovrebbe ottenere nuove regolazioni di sterzo e sospensioni mentre il motore V6 da 2.9 litri da 510 cavalli non dovrebbe essere toccato.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio restyling 1

Per il debutto di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Restyling non possiamo escludere che possa essere scelto proprio l’anniversario dei primi 100 anni della sigla Quadrifoglio. A proposito di questo modello oggi vi mostriamo alcune foto spia realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate su Facebook da Walter Vayr che mostrano il prototipo camuffato del modello del Biscione in fase di test in strada. Questo è il segnale che lo sviluppo del nuovo modello continua ancora per perfezionare il tutto in vista del debutto che comunque ormai dovrebbe essere imminente.

Ricordiamo che nel mese di febbraio del 2023 dovrebbe partire la commercializzazione della nuova gamma del SUV mentre per Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio restyling sicuramente bisognerà aspettare qualche mese in più. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello nel corso dei prossimi giorni.

Questa sarà solo una delle tante novità che attendono la casa automobilistica milanese nel corso del prossimo anno dove assisteremo al debutto di una nuova concept car di una vettura sportiva che forse sarà portata in produzione nel 2025, senza dimenticare che è molto probabile qualche anticipazione relativa al futuro B-SUV che il Biscione produrrà in Polonia a Tychy e che dovrebbe essere ufficialmente presentato nel corso del mese di marzo del 2024.