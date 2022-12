Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: costerà 1 milione e mezzo?

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale potrebbe essere il nome scelto per la futura auto sportiva che nel 2023 sarà mostrata in versione concept car per arrivare sul mercato nel corso del 2025. A proposito di questo modello, che potrebbe anche avere un altro nome, sono arrivate nuove indiscrezioni da parte del Corriere della Sera che cita il magazine inglese Autocar.

Secondo l’importante testata giornalistica, la nuova auto del Biscione sarà rivelata nel corso della prossima primavera. Il modello sarebbe stato già approvato per la produzione che sarà confermata ufficialmente dal CEO Imparato nel corso dei prossimi mesi. Le prime unità del modello, come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, le vedremo solo a partire dal 2025.

Pianale della Maserati MC20 e solo 33 unità prodotte per la nuova Alfa Romeo 33 Stradale

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale sarà un omaggio alla mitica vettura sportiva prodotta dallo storico marchio milanese dal 1967 al 1969 in appena 18 unità. Secondo quanto trapelato fino ad ora, la vettura avrà uno stile che sarà coerente con la storia e il DNA di Alfa Romeo. L’auto sorgerà sullo stesso pianale di Maserati MC20 e dovrebbe arrivare sul mercato in appena 33 unità. Si dice anche che metà di queste saranno completamente elettriche mentre le altre avranno una versione potenziata del motore V6 2.9 litri di Giulia Quadrifoglio e GTA.

A quanto pare la nuova Alfa Romeo 33 Stradale avrà un prezzo da capogiro. La vettura sarà venduta solo a clienti fidati del Biscione ad un prezzo che potrebbe superare il milione e mezzo di euro, essendo una vettura da collezione.

Vedremo dunque a proposito di questa auto quali altre novità trapeleranno da parte di Alfa Romeo nel corso delle prossime settimane. Man mano che ci avvicineremo sicuramente emergeranno nuovi dettagli su questa attesa concept car.