Nuova Abarth 600: ecco quale potrebbe essere il suo design

Nuova Abarth 600 è uno dei modelli che in futuro potrebbero arricchire la gamma della casa automobilistica dello scorpione su cui il gruppo Stellantis ha già detto di fare affidamento per quanto concerne i prossimi anni. La gamma di Abarth anche in futuro continuerà a ruotare attorno alla famiglia di 500 ma il numero uno dello scorpione, il CEO Olivier Francois non ha escluso che anche altri modelli di Fiat possano ricevere lo stesso trattamento.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Abarth 600 se si farà

Tra questi dunque potrebbe essere anche una nuova Abarth 600 dato che sembra abbastanza probabile che il futuro B-SUV di Fiat che sarà prodotto in Polonia da Stellantis e il cui debutto è previsto per la prima metà del prossimo anno possa arrivare effettivamente sul mercato anche se in un secondo momento rispetto al resto della gamma della nuova Fiat 600. Si parla in particolare del 2024 come anno di possibile debutto di questa versione dell’atteso modello con cui Fiat tornerà a dire la sua nel redditizio segmento B del mercato.

A proposito della nuova Abarth 600, oggi vi segnaliamo un nuovo video render realizzato dal designer e architetto Tommaso D’Amico che nel suo canale di YouTube ha pubblicato questa clip in cui prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello e quelle che saranno le sue principali caratteristiche.

Nel video l’autore di questo render propone la nuova Abarth 600 immaginata come una vettura che sicuramente riuscirà ad incantare tutti non deludendo le speranze di coloro che attendono con ansia, da una casa rinomata qual è l’Abarth, un’auto con caratteristiche adeguate al nome. La nuova nata, crossover di segmento B, in arrivo dopo la sorella più tranquilla (nuova Fiat 600), susciterà indubbiamente un interesse unanime entrando prepotentemente nel mercato mondiale.

Nuova Fiat 600 Abarth: un render immagina così la futura auto della casa automobilistica dello scorpione

L’autore del render immagina che questa vettura possa disporre di motori Puretech a benzina e ibridi. A nostro aviso è molto più probabile che l’auto venga proposta solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica dato che anche Abarth come il resto dei marchi di Stellantis ha deciso di puntare nei prossimi anni ad una gamma fatta di sole auto elettriche.

La versione del render della nuova Abarth 600 ipotizza un’auto completamente nuova, proposta con un design accattivante e alla moda che avrà più spazio rispetto agli attuali modelli 500 seguendone però l’affermato Family Feeling. Il modello punterà su moderni sistemi di infotainment e connettività con eccellenti caratteristiche tecnologiche. La carrozzeria sarà proposta in tinte sportive che richiameranno i mitici modelli della casa. Vedremo dunque se davvero questo modello arriverà e se sarà questo effettivamente il suo design.