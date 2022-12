Nuova Fiat 600: un video anticipa il suo probabile design

Nuova Fiat 600 è sicuramente uno di quei modelli che appassionati e addetti ai lavori attendono con maggiore interesse e curiosità tra quelli che dovrebbero debuttare nel corso del prossimo anno. Più precisamente la presentazione di questa auto dovrebbe avvenire nella prima metà del 2023, forse addirittura già nel primo trimestre, con il mese di marzo il pole position come periodo di debutto di questa vettura.

In un video pubblicato nelle scorse ore il probabile aspetto della nuova Fiat 600

La nuova Fiat 600, il cui nome comunque deve ancora essere confermato ufficialmente, sarà un modello fondamentale per quanto riguarda il futuro della principale casa automobilistica italiana. Questo in quanto il veicolo in questione riporterà il brand automobilistico originario di Torino in un segmento importantissimo come il segmento B del mercato da dove Fiat manca ormai da diversi anni. Precisamente da quando a metà 2018 Fiat Punto ha detto addio.

Il ritorno di Fiat in questa categoria non avviene però con una hatchback ma con un SUV compatto lungo circa 4,1 m e alto 1,52 m, che sarà prodotto in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy dove saranno realizzate anche Jeep Avenger e il futuro SUV compatto di Alfa Romeo che non ha ancora un nome ufficiale.

La nuova Fiat 600 arriverà sul mercato con una gamma piuttosto completa. Questa comprenderà una versione completamente elettrica che dovrebbe adottare lo stesso motore e la stessa batteria di Jeep Avenger e diverse versioni a combustione con motori a benzina e ibridi.

A proposito di questa vettura, segnaliamo che nelle scorse ore l’architetto e designer Tommaso D’Amico in collaborazione con il sito Passione Auto Italiane ha realizzato un render che prova ad ipotizzare quello che sarà l’aspetto di questo modello sulla base delle indiscrezioni fino a qui trapelate e anche in virtù di quanto emerso dalle prime foto spia del prototipo camuffato che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi.

La nuova Fiat 600 immaginata in questo render è un’auto dal look moderno e accattivante con forme più squadrate rispetto alla famiglia 500 ma con un certo family feeling con il resto della gamma della principale casa automobilistica italiana. Da notare la presenza della scritta 600 al posto del logo Fiat nella parte anteriore.

La vettura dovrebbe avere anche una versione Abarth che però arriverà circa 1 anno dopo la versione normale. Nel video vengono immaginati anche gli interni che ovviamente per il momento non conosciamo ma che immaginiamo con uno stile moderno e con una buona dose di tecnologia ma pur sempre in sintonia con quanto proposto da Fiat per il resto della sua gamma.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello di Fiat con cui la casa italiana punta a ritornare da protagonista nel segmento B del mercato recuperando preziose quote di mercato perse negli ultimi anni da quando Fiat Punto è uscita di scena in maniera definitiva.

