L’organizzazione del premio Carsughi L’Auto Preferita ha annunciato lo scorso lunedì sera (12 dicembre) i veicoli campioni delle 16 categorie previste da questo concorso. I migliori veicoli del 2022 sono scelti da una giuria di 22 giornalisti che lavorano nel settore automobilistico in Brasile. Il premio Carsughi L’Auto Preferita giunge alla sua ottava edizione e fa riferimento al giornalista Claudio Carsughi. Tra i vincitori del premio, segnaliamo che Fiat Fastback, una delle principali novità di quest’anno in Brasile, ha vinto nella categoria di miglior SUV compatto.

Fiat Fastback vince il premio come miglior SUV compatto del 2022 al Carsughi L’Auto Preferita Awards 2022

Si tratta dell’ennesimo premio che in Brasile è stato attribuito a Fiat Fastback che solo pochi giorni fa era stata eletta auto dell’anno in un altro concorso. Ricordiamo che il SUV coupé di Fiat è stato presentato a settembre e ha già raccolto oltre 10 mila ordini. Nel 2023 il SUV debutterà in numerosi altri mercati del Sud America e si vocifera anche del possibile arrivo di una versione Abarth.

Ricordiamo che Fiat Fastback lunga 4,43 metri – ovvero 33 centimetri in più rispetto ai 4,10 m della Fiat Pulse e offre una capacità del bagagliaio di 516 litri. Inoltre, Fastback ha contenuti moderni sin dalla versione base, Audace T200, come fari e luci posteriori Full-LED, frenata di emergenza automatica e multimedia con uno schermo da 8,4 pollici, per esempio.

Con questo premio si chiude nel migliore dei modi il 2022 di Fiat Fastback, un modello destinato a cambiare per sempre quella che è la percezione dei brasiliani a proposito delle auto del marchio Fiat per via delle sue rifiniture di altissimo livello e per un design davvero accattivante che ha decisamente fatto centro sia tra i clienti che tra gli addetti ai lavori.

