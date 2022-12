DS Automobiles continua a crescere nel mercato premium

Alla fine dei primi 11 mesi dell’anno, i risultati ottenuti da DS Automobiles confermano la sua crescita nel mercato premium spagnolo, continuando un trend costante dal 2018. Con 4359 auto immatricolate nel cumulato e una quota di mercato pari al 3,4%, il marchio francese sale di una posizione in graduatoria portandosi al sesto posto, registrando un incremento delle vendite pari al 22,3% rispetto allo scorso anno in un mercato premium che ha subito un calo del 2,9% nello stesso periodo.

Negli ultimi cinque anni, la casa automobilistica di Stellantis ha praticamente raddoppiato la sua presenza nel mercato premium, moltiplicando le vendite delle versioni elettrificate E-Tense nel proprio mix di vendita e scalando di quattro posizioni nella classifica dei marchi con il maggior numero di immatricolazioni, superando nomi più importanti nel mercato delle auto di lusso.

DS Automobiles: i risultati ottenuti nei primi 11 mesi del 2022 confermano la crescita in Spagna

Sin dalle sue origini, DS Automobiles è stata caratterizzata da un forte impegno per la sostenibilità e l’ambiente. Una filosofia che si incarna nella sua gamma E-Tense, che rappresenta già il 39,6% delle immatricolazioni complessive, la percentuale più alta in un brand multi-energia di fascia premium.

La casa automobilistica francese di lusso ha registrato anche delle emissioni medie di CO2 di 94,7 g/km su tutta la gamma, attestandosi ancora una volta come l’azienda multienergetica più green del mercato premium spagnolo.

In termini di modelli, la nuova DS 7 è stata l’auto più venduta nel 2022 con 2550 ordini, il 63% dei quali corrispondenti alle sue tre versioni ibride plug-in E-Tense. Con 1182 immatricolazioni, la DS 7 E-Tense si colloca al quarto posto nel mercato delle vetture premium ibride plug-in.

La DS 4 è l’innovativa proposta di DS Automobiles nel segmento C premium. Con i suoi 1846 ordini, è il secondo modello più venduto del marchio francese nel 2022. Le sue versioni E-Tense rappresentano il 37% del suo mix.

Per quanto riguarda la DS 3, ha collezionato 655 unità vendute, di cui l’11% costituite dalla versione 100% elettrica. La DS 9 è il nuovo fiore all’occhiello del costruttore di lusso. Si distingue per il suo alto livello di elettrificazione: il 74% dei suoi ordini corrisponde alle versioni plug-in hybrid.

Oltre a portare nel mondo automobilistico la cura dei dettagli e il savoir-faire dei grandi artigiani francesi, DS Automobiles si caratterizza anche per offrire un’esperienza cliente unica e totalmente personalizzata, che trova la sua massima espressione nei servizi DS Only. Dalle esperienze esclusive di DS Privilege, che estende il suo catalogo di esperienze ai ristoranti con stelle Michelin in tutta la Spagna, fino all’attenzione personale tramite DS Valet.

Inoltre, l’azienda francese offre già ai suoi clienti la possibilità di acquistare online qualsiasi modello della sua gamma tramite il sito Web dedicato. Il cliente può scegliere tra ritirare la sua nuova DS presso un DS Store o riceverlo direttamente a casa sua.

Gli obiettivi per il 2023

Per quanto riguarda il 2023, DS Automobiles vuole sfruttare le prospettive di crescita del mercato spagnolo per conquistare nuovi clienti e continuare a scalare posizioni nella classifica dei marchi premium.

Per fare questo, il marchio di Stellantis si concentrerà sul rafforzamento dei suoi vantaggi competitivi, con l’elettrificazione come protagonista principale. Verranno lanciate nuove versioni, come la nuova DS 3 E-Tense 100% elettrica da 156 CV e 400 km di autonomia, e si opterà per un’offerta completamente elettrificata su modelli come la DS 9.

Allo stesso modo, la versione E-Tense 4×4 360 sarà presente in più vetture in modo da conquistare nuovi territori. Per quanto riguarda il rapporto con il cliente, DS Privilege offrirà un catalogo di 50 esperienze esclusive durante tutto l’anno e si prevede un aumento delle vendite del marchio attraverso la sua piattaforma online.

Borja Sekulits, direttore di DS Automobiles Spagna & Portogallo, ha detto che la casa automobilistica francese chiude l’anno crescendo sia nelle immatricolazioni che nella quota di mercato in Spagna, salendo anche al sesto posto tra i marchi di auto premium.

Il brand offre qualcosa di unico nell’universo del lusso automobilistico. Tutta l’attenzione ai dettagli, la qualità, la padronanza dei materiali nobili che hanno cementato la fama di generazioni di creatori e artigiani francesi insieme alla tecnologia più avanzata e un fermo impegno per la sostenibilità, che si riflette in due risultati che riempiono di orgoglio i dirigenti.

DS Automobiles è il marchio premium multi-energia con la maggiore presenza di veicoli elettrificati nel suo mix di vendita (39,6%) e quello con le minori emissioni medie nella sua gamma (94,7 g/km di CO2). Nel 2023, questa filosofia che unisce tradizione e spirito pionieristico, insieme a un rapporto stretto e personale con il cliente, continuerà a essere alla base dei successi del marchio.