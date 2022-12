DS E-Tense FE23: partono oggi i test pre-stagionali a Valencia

L’ABB FIA Formula E World Championship è tornato con i tradizionali test pre-stagionali che si svolgeranno da oggi fino al 16 dicembre sul circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna). L’era Gen3 inizia ufficialmente oggi.

Dopo diversi mesi dedicati allo sviluppo e alla messa a punto della terza generazione di Formula E, gli 11 team iscritti alla nona stagione della competizione gareggeranno per la prima volta durante tre giorni di sessioni cronometrate.

DS E-Tense FE23: partiti i test pre-stagionali sulla nuova monoposto di terza generazione

Una serie di test chiave per i quali il team DS Penske ha la formazione di maggior successo sulla griglia con Stoffel Vandoorne, campione del mondo in carica, e Jean-Eric Vergne, unico doppio campione FE (2018 e 2019).

Nell’ambito di questi test pre-stagionali, Oliver Turvey (nell’ultima foto) è stato nominato pilota di riserva e consulente sportivo di DS Penske. Pilota di sviluppo in Formula 1 ed ex pilota in Formula E per otto stagioni, Turvey porterà la sua vasta esperienza al team e prenderà il volante della DS E-Tense FE23 in caso di indisponibilità di uno dei piloti.

A poche ore dai primi giri ufficiali delle 22 monoposto elettriche di terza generazione, DS Automobiles e Penske Autosport hanno uno dei pacchetti più forti sulla griglia per combattere in prima linea nella serie a zero emissioni.

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha detto che negli ultimi mesi tutta la squadra ha lavorato allo sviluppo della nuova DS E-Tense FE23. Lo sviluppo di questa terza generazione di Formula E ha richiesto molti investimenti da parte di tutto il team che si è concentrato sui minimi dettagli.

I test di Valencia sono quindi cruciali perché il team gareggerà contro le altre squadre per la prima volta. Inoltre, sono lieti di dare il benvenuto a Oliver Turvey come pilota di riserva e consulente sportivo. La sua grande esperienza in Formula E rafforzerà la super line-up del team che è già molto forte.

Jay Penske, Team Principal di DS Penske, ha invece dichiarato che Oliver Turvey porta non solo incredibili credenziali al team, ma anche un acuto spirito da corsa. Ha tutte le qualità che DS Penske stava cercando per questo ruolo. Ha esperienza e ha dimostrato il suo talento nelle ultime stagioni. Non vedono l’ora di lavorare con lui per la stagione 9 e oltre.

Oliver Turvey è lieto di unirsi a DS Penske come pilota di riserva e consulente sportivo. È un vero privilegio entrare a far parte di una squadra vincitrice del campionato e uno dei produttori di maggior successo nella storia della Formula E. il pilota britannico non vede l’ora di lavorare a stretto contatto con Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne e l’intero team e condividere la sua esperienza nella serie per aiutarli a lottare per più titoli all’inizio dell’era Gen3.